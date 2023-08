U kapitalnom budžetu prepoznati značaj projektne dokumentacije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Investiranje u projektnu dokumentaciju za krupne razvojne projekte dostupno je samo manjem broju opština, pa je veoma važno stvoriti pogodnije uslove za njeno finansiranje iz kapitalnog budžeta države, ocijenjeno je iz Zajednice opština Crne Gore.

“Ako opština ima idejni i revidovani glavni projekat, povećavaju joj se šanse za povlačenje bespovratnih sredstava iz EU i drugih fondova za izgradnju velikih infrastrukturnih objekata koje bi, inače, teško mogla finansirati iz drugih izvora”, navodi se u saopštenju koje je potpisala generalna sekretarka Zajednice, Mišela Manojlović.

Ona je navela da opštine i sada mogu predložiti da se njihova projektna dokumentacija finansira iz kapitalnog budžeta države jer je to jasno propisano Vladinom odlukom o načinu izrade kapitalnog budžeta i kriterijumima za izbor kapitalnih projekata.

“Problem je u tome što je revidovani glavni projekat tom odlukom istovremeno propisan i kao kriterijum za vrednovanje predloga kapitalnih projekata po kome se dodjeljuje pet bodova i jedan korektivni. U suštini to znači da opština koja je predložila finansiranje revidovanog glavnog projekta, primjenom kriterijuma postojanja i revizije glavnog projekta u startu dobija šest bodova manje u odnosu na predloge za izgradnju objekata koji ga već imaju. Tako se u suštini favorizuje izgradnja, dok je projektovanje u drugom planu”, objasnila je Manojlović.

U Zajednici opština smatraju da bi se taj pristup trebalo djelimično korigovati radi stvaranja preduslova za apsorpciju EU i drugih fondova, a naročito predstojećeg IPARD 3 fonda koji će biti raspoloživ krajem naredne godine.

“On je opštinama posebno značajan, jer otvara mogućnost realizacije krupnih infrastrukturnih projekata na seoskom području koji mogu imati pozitivan lančani efekat na razvoj poljoprivrede, ruralnog, zdravstvenog i eko turizma, što je jedan od razvojnih ciljeva svih opština. Zato će Zajednica novoj 44. Vladi tražiti da prilagodi politiku izrade kapitalnog budžeta na način koji će finansiranje projektne dokumentacije učiniti mnogo izvjesnijim“, navela je Manojlović.

U Zajednici opština smatraju da treba utvrditi određeni procenat izdvajanja iz kapitalnog budžeta koji će biti namijenjen isključivo za finansiranje lokalnih idejnih i glavnih projekata i njihove revizije. Takođe smatraju da treba eliminisati kriterijum postojanja i revizije glavnog projekta kada se obavlja njihovo vrednovanje. Osim toga, veoma je važno dati opštinama rok da dopune ili isprave podatke u svojim predlozima da ne bi bili odbijeni iz formalnih razloga, ali i omogućiti prisustvo sjednicama Komisije na kojima se oni vrednuju.

„Očekujemo da će nova 44. Vlada usvojiti naše predloge po ovom i drugim pitanjima i tako poslati snažnu poruku podrške lokalnim vlastima, na šta je uostalom obavezuje i Evropska povelja o lokalnoj samoupravi“, kazala je Manojlović.

