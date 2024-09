U Institutu do kraja godine iščekuju Plan restrukturiranja

Igalo, (MINA-BUSINESS) – Institut “Simo Milošević”, zahvaljujući Vladi i manjinskom akcionaru, izlazi iz krize i udaljava se od mogućnosti stečaja, saopštio je izvršni direktor Zoran Kovačević i dodao da bi do kraja godine trebalo da bude završen Plan restrukturiranja.

Radnici Instituta su za osam mjeseci ove godine radili i zaradili više nego lani 300 hiljada, ali opet su ostvarili gubitak i “nad glavom” im je i dalje dug prema povjeriocima od 24,9 miliona EUR, piše Novski portal.

Više od pola tog iznosa, 16 miliona EUR, je dug prema državi, Opštini i njihovim kompanijama. Tu je i dug prema manjinskom akcionaru, Žarku Rakčeviću, od pet miliona, koliko je on obezbijedio za deblokadu računa Instituta. Dobavljačima Institut duguje oko tri miliona.

„U odnosu na procijenjenu vrijednost imovine Instituta od 120 miliona EUR, taj nivo prezaduženosti, uz dobar proizvod kakav je Institut, ne predstavlja u ekonomskom smislu opasnost za opstanak. Samo treba naći pravo rješenje“, smatra Kovačević.

Prema njegovim riječima, iskoristili su maksimalno sve resurse nakon julskog izlaska iz blokade računa.

Međutim, obaveza isplaćivanja zarada po novom kolektivnom ugovoru sa koeficijentima javnog zdravstva, iako je jedva dočekano u kolektivu, uslovilo je povećanje troškova.

Kovačević je Novskom portalu kazao da su uspjeli da isplate zaostale zarade i avgustovsku proteklog petka. Izvjesna je i septembarska, jer se nadaju uspostavljanju tekuće likvidnosti uz podršku većinskog vlasnika, države.

Crnogorski osiguranici i samoplatežni iz regiona donose glavnu zaradu. Međutim, nedovoljnu, jer cijene paketa usluga su za samoplatežne nešto preko 100 EUR, a za fondovske pacijente potpuno nerentabilne.

Bolesnički dan, pun pansion sa pet terapija, ljekarskim pregledom i laboratorijskim nalazima, košta samo 45 EUR.

Prošlog mjeseca su, prema riječima Kovačevića, dostavili Fondu zdravstva analizu troškova i zahtjev za povećanjem cijena, pa su uvjereni da će bar uspjeti ubuduće da pokriju troškove i nešto malo i zarade.

Institut je za rehabilitaciju crnogorskih građana i dalje bez konkurencije i u ovom momentu njih 1,08 hiljada čeka da budu pozvani na tretmane. Godišnje se u Igalu oporavlja oko pet hiljada osiguranika Fonda zdravstva Crne Gore.

Poznato je da je ove godine Institut ostao bez zapadnog tržišta otkazivanjem norveškog i drugih programa. Ključni razlog je nestabilno poslovanje.

U Institutu ipak vjeruju da će se stari partneri vratiti kada počne da se ostvaruje Plan restrukturiranja.

Na Planu radi ekspertski tim Univerziteta Crne Gore, odnosno Ekonomskog i Građevinskog fakulteta. Iz Instituta im svakodnevno dostavljaju tražene podatke.

Trebalo bi do kraja godine, možda i prije, da taj ključni dokument bude završen. Njegovom realizacijom, Institut bi u narednih deset godina trebalo da ima održivo poslovanje, nove partnere i investicije.

Do tada u Institutu dosta rade na marketingu i paketima za domaće i tržište regiona, kako bi uz fondovske pacijente obezbijedili u narednom periodu što bolju popunjenost. Aktuelna je povoljna ponuda za penzionere i pacijente regiona, odnosno EX YU paket.

Kovačević je naveo da pregovaraju i sa potencijalnim partnerima za velike programe u višegodišnjem periodu. Do zimske pauze oni bi trebalo da budu finalizovani. Ako uspiju u tome, neće biti uobičajene zimske pauze i zatvaranja Druge faze pred Novu godinu do početka februara.

