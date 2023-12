U gradnju rizorta na Plavim horizontima uloženo preko 80 miliona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Katarski državni investicioni fond Qatari Diar, koji je 2010. godine kupio preko 270 hiljada metara kvadratnih terena na prostoru nekadašnjeg hotela Plavi horizonti u uvali Pržno kako bi izgradili turistički kompleks, u taj projekat je uložio preko 80 miliona EUR, ali pomaka nema.

Pomaka u realizaciji projekta nema, jer je koče imovinski sporovi i tužbe kojima se osporavaju svojinska prava, navodi u izvještaju bivšeg Ministarstva ekonomije o realizaciji važnih turističkih projekata, koji je prije nekoliko dana objavljen na sajtu Vlade, piše portal RTCG.

Kako se navodi u izvještaju, ugovor o kupoprodaji i investiranju između HLT fonda i HTP Primorje i QC Hotel and Property Investment Montenegro, odnosno predstavnika katarskog državnog investicionog fonda Qatari Diar, zaključen je 29. januara 2010. godine.

“Privatizovanu imovinu čini zemljišni kompleks površine od oko 270 hiljada metara kvadratnih na lokacijama Pržno I i Pržno II, na kojem se nalazio nekadašnji hotel Plavi horizonti. Vrijednost kupoprodajnog ugovora bila je 25 miliona EUR“, navodi se u izvještaju.

Na toj lokaciji predviđena je izgradnja turističkog kompleksa koji će činiti luksuzni hotel sa pet zvjezdica kapaciteta 168 smještajnih jedinica, vile i depadansi sa 78 smještajnih jedinica, spa centar, bazeni, restorani, tenis klub sa terenima, plažni bar i obalno šetalište. Planirana je ukupna investicija od 270 miliona EUR.

Ipak, za korišćenje morskog dobra i pripadajućeg akvatorijuma između Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom i kompanije Qatari Diar u aprilu 2013. godine zaključen je ugovor o zakupu, odnosno korišćenju plaže Pržno na period od 30 godina. Aneksi ugovora za zakup plaže se potpisuju na godišnjem nivou.

“Vlada je 2015. godine dala saglasnost za izvođenje pripremnih radova većeg obima za izgradnju objekata opšteg interesa mješovitog rizorta Plavi horizonti. U periodu od aprila 2018. godine izdato je pet građevinskih dozvola, i to za izgradnju pomoćnih objekata, kao što su plažni bar, teniski i klub za djecu, te ulazna kapija, objekata hotela sa zvjezdica, podzemne garaže, infrastrukture i uređenje terena i objekata rezidencijalnih vila“, piše u izvještaju.

Imajući u vidu da je rok važenja građevinskih dozvola dvije godine od izdavanja, a da investitor nije počinjao gradnju, navedene građevinske dozvole su istekle.

„U decembru 2019. godine izdate su saglasnosti Glavnog državnog arhitekte na idejno rješenje za objekat FF/Plažni bar i rezidencijalnu vilu RL1, pri čemu su navedene građevinske dozvole istekle”, navodi se u izvještaju.

S obzirom na to da dinamika realizacije projekta nije na očekivanom nivou, nekadašnje Ministarstvo ekonomskog razvoja je pokušavalo da inicira održavanje sastanaka sa investitorom u cilju dobijanja preciznijih informacija o ulaganjima i otvorenim pitanjima u vezi sa realizacijom projekta, ali nije uspjelo usljed nemogućnosti prisustva investitora.

“Prema informacijama dobijenim od investitora, u projekat je do sada uložen 81,1 milion EUR, od čega je do 30. juna prošle godine utrošeno 1,3 miliona na održavanje lokacije, funkcionisanje kompanije, kao i kamate na zajmove”, navodi se u izvještaju.

Kako je istaknuto, sporija realizacija projekta je uslovljena sudskim sporovima sa fizičkim licima koja imaju suvlasništvo na parcelama 460/3 i 417/2, a za koje je pokrenut postupak eksproprijacije.

“Takođe, otvoreno pitanje, prema navodima investitora, predstavlja tužba trećih lica kojom se osporavaju svojinska prava QD Hotel and Property Investment Montenegro (QDHPIM) na dijelu kupljenih nepokretnosti, to jest, pojedinim parcelama, i pored okolnosti da je QDHPIM zakoniti i savjesni sticalac istih, a koja je pokrenuta 12 godina nakon što je QDHPIM kupio parcele koje su predmet sudskog spora“, piše u izvještaju.

S obzirom na to da dinamika realizacije projekta nije na očekivanom nivou, te da u prethodnom periodu investicija nije redovno praćena od države, nekadašnje Ministarstvo ekonomskog razvoja je pokušavalo da inicira održavanje sastanaka sa investitorom u cilju dobijanja preciznijih informacija o ulaganjima i otvorenim pitanjima u vezi sa realizacijom projekta, ali oni nijesu organizovani usljed nemogućnosti prisustva investitora.

„Stoga je neophodno u narednom periodu organizovati sastanak sa investitorom i drugim relevantnim institucijama”, poručuje se u izvještaju.

