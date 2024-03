U CGES-u implementiran novi telekomunikacioni sistem vrijedan 1,5 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) nedavno je uveo novi telekomunikacioni sistem, kojeg čine IP telefonija i prenosni sistem baziran na najnovijoj IP/MPLS tehnologiji.

„Ovakav sistem će omogućiti bolju efikasnost, pouzdanost, stabilnost i kvalitet usluge u prenosu podataka između različitih energetskih objekata i doprinijeti stabilnosti i sigurnosti snabdijevanja električnom energijom“, saopštili su iz kompanije.

Projekat je završen prije predviđenog roka i implementiran je krajem prošle godine.

Vrijednost investicije je 1,5 miliona EUR i finansirana je iz sopstvenih sredstava CGES-a.

CGES, prema riječima njegovih predstavnika, posjeduje sopstvenu pasivnu optičku mrežu i u kombinaciji sa novom IP/MPLS aktivnom opremom dobio je na raspolaganje moderan i pouzdan sistem telekomunikacija, koji povezuje sve objekte od interesa za CGES.

„Novi telekomunikacioni sistem omogućiće dodatni stepen pouzdanosti i raspoloživosti prilikom prenosa servisa neophodnih za normalan rad elektroprenosnog sistema, kao što su SCADA sistemi, sistemi mjerenja, operativna telefonija, sistemi zaštite, video nadzor, poslovna mreža, razmjena informacija sa Elektroprivredom (EPCG) i Crnogorskim elektrodistributivnim sistemom (CEDIS), međunarodne veze sa susjednim operatorima prenosnih sistema i mnogi drugi“, objasnili su iz kompanije.

U tom cilju, kako su naveli, implementirane su redundanse u sistemu na više nivoa.

Do svake lokacije vodi više redundantnih telekomunikacionih veza, kako po optičkim kablovima, tako i po radio relejnim linkovima.

Takođe, implementirane su redundanse na nivou izvora napajanja, modularnih napojnih, procesorskih i saobraćajnih kartica, pa do nivoa komunikacionih interfejsa.

Na ovakav način, kako su kazali iz CGES-a, izgrađena informaciono-komunikaciona mreža predstavlja siguran način prenosa podataka i povezivanja kako za nekritične, tako i za kritične sisteme.

„Pored brzine prenosa od deset gigabita po sekundi (Gbit/s), sa mogućnošću nadogradnje na 100 Gbit/s, važno je napomenuti glavnu funkcionalnost sistema, a to je obezbjeđenje istovremenog prenosa različitih vrsta podataka sa različitih sistema, preko jedinstvene informaciono-komunikacione mreže, pri čemu su servisi potpuno logički razdvojeni, što sa stanovišta informacione bezbijednosti predstavlja vrlo bitnu karakteristiku“, rekli su iz CGES-a.

Na taj način se obezbeđuje maksimalni prioritet i sigurnost kritičnih nad nekritičnim sistemima, odnosno, vrši se zaštita informacija jednog sistema u odnosu na drugi.

Novi IP/MPLS telekomunikacioni sistem će u potpunosti zadovoljiti potrebe CGES-a, a potencijalno omogućava povezivanje svih institucija i entiteta od državnog značaja na cijeloj teritoriji Crne Gore.

Iz CGES-a su objasnili da se upravljanje, nadzor i konfiguracija IP/MPLS mreže vrši centralizovano iz Nacionalnog dispečerskog centra u Podgorici, preko posebnog sistema za centralno upravljanje.

Sistem ima grafički korisnički interfejs (GUI), koji omogućava da osoblje CGES-a, pored konfiguracije i upravljanja, u realnom vremenu prati stanje mreže i pojednih servisa.

„Važno je napomenuti da je projektom upravljala Služba za telekomunikacije u sklopu Sektora za informaciono-komunikacione tehnologije CGES-a i da je novi TK sistem rezultat predanog rada osoblja Službe za telekomunikacije, koji su učestvovali u realizaciji projekta od dizajna, implementacije, pa do puštanja u rad cjelokupnog sistema“, poručili su iz kompanije.

CGES je ovim projektom, prema riječima njegovim predstavnika, pokazao da ide u korak sa vremenom ne samo u energetici, već i u ICT rješenjima, jer se upravljanje velikim industrijskim sistemima, kao što je elektroenergetski sistem Crne Gore, ne može zamisliti bez jednog ovakvog telekomunikacionog sistema.

