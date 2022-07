U Budvi boravi 36,35 hiljada gostiju

Budva, (MINA-BUSINESS) – U Budvi boravi 36,25 hiljada gostiju, 22 odsto više nego prošle sedmice, saopšteno je iz budvanske Turističke organizacije (TOB).

Oni su kazali da u hotelskom smještaju boravi 15,67 hiljada turista, a najbrojniji su gosti iz Srbije, Izraela i Bosne i Hercegovine (BiH).

“Samo u hotelu Splendid odmaraju gosti iz skoro 70 zemalja svijeta. Kada je u pitanju privatni smještaj, prijavljeno je 19,65 hiljada gostiju, a turisti iz Srbije, Rusije, Ukrajine i BiH čine više od 70 odsto ukupnog broja”, navodi se u saopštenju.

Predsjednica Udruženja privatnih izdavalaca, Branka Džoganović, kazala je da popunjenost kapaciteta u privatnom smještaju još nije na očekivanom nivou.

„Trend rasta je primjetan svake sedmice, ali još nije na očekivanom nivou. Primjetna je i struktura gostiju koju ove godine mahom čini omladina. U određenom broju stanova borave porodice sa djecom, a u jednom broju apartmana bilježe se organizovani dolasci gostiju iz Srbije, BiH, Hrvatske, Rumunije, Ukrajine i Rusije posredstvom turističkih agencija“, saopštila je Džoganović.

Ona je dodala da se cijena noćenja u privatnom smještaju ove godine nije povećavala, već da se i u ovom periodu godine može pronaći smještaj za sedam ili deset EUR pa na više.

„Protekle sedmice smo, nažalost, bili svjedoci izuzetno malicioznih i negativnih novinskih članaka, koji su situaciju u Budvi tokom ljetnje turističke sezone predstavljali neadekvatno i netačno. Žao nam je što je region reagovao na takav način, jer je Budva već decenijama prepoznata kao omiljena crnogorska destinacija brojnih turista upravo sa tih prostora”, kazala je Džoganović.

Ona je navela da je činjenica da, nakon veoma dobre predsezone, glavna turistička nije krenula tokom koji su očekivali prije svega izdavaoci privatnog smještaja, jer su hotelski kapaciteti trenutno popunjeni 90 odsto.

Direktor TOB Nemanja Kuljača saopštio je da broj gostiju svake sedmice raste, a da je naplata boravišne takse 46 odsto bolja u odnosu na prošlu godinu.

“Mnogobrojni razlozi su uzrokovali manji broj gostiju u privatnom smještaju i o njima se može govoriti, ne samo sa aspekta rata u Ukrajini ili situacije sa koronom, već prije svega ogromnog broja izgrađenih nerezidencijalnih stanova koji potencijalno ulaze u takozvanu sivu zonu, za koju nemamo nadležnost da je kontrolišemo”, rekao je Kuljača.

On je dodao da su svjesni da je realna slika u Budvi sigurno drugačija i da u njoj trenutno boravi više gostiju od registrovanog broja koji se objavljuje.

„Turistička sezona u Budvi nije loša kakvom se predstavlja u javnosti, a do negativnih medijskih napisa je došlo upravo zbog nepostojanja zvanične metodologije kojom bismo u okviru brojnog stanja računali i goste koji borave u objektima kojima nije izdato rešenje o upisu u Centralni turistički registar. Zato je nemoguće u ovom trenutku praviti uporedne analize sa prethodnim godinama”, saopštio je Kuljača.

On je kazao da je potrebno da država utvrdi način na koji će se procjenjivati broj turista u objektima koji nijesu primarno namijenjeni stanovanju, jer je jedino na taj način moguće imati tačne podatke o broju gostiju.

“Uređivanje te oblasti ne ostavlja prostor za nagađanje i ne dovodi u zabludu javnost i medije, ali i naše sugrađane i cjelokupnu turističku privredu“, rekao je Kuljača.

On je, osvrćući se na navode u medijima o visokim cijenama na području budvanske rivijere, rekao da su u TOB vršili obimno istraživanje cijena svih vrsta usluga i ugostiteljskih ponuda i uporedili ih sa zvaničnim podacima koje su dobili od Udruženja ugostitelja Budve.

„Istina je drugačija od one koja je plasirana u medijima. Na najvećem broju budvanskih kupališta cijena plažnog mobilijara se kreće od deset do 25 EUR. Postoje i ekskluzivne lokacije gdje su te cijene sigurno znatno više, ali one ne mobilišu veći broj posjetilaca, već upravo klijentelu koja veoma dobro zna što ih očekuje”, rekao je Kuljača.

On je dodao da se espreso kafa u najvećem broju kafića i restorana može popiti po cijeni od 1,2 do 1,8 EUR, nes kafa za dva do tri EUR, gazirana pića za 2,4 do tri EUR, a točeno pivo po cijeni od 2,5 do tri EUR. Kada je u pitanju hrana, pica košta od 6 do 15 EUR, liganje oko 12, pljeskavica u lepinji od 2,5 do četiri EUR, a giros od tri do pet EUR.

“Parking u centru grada po dnevnoj tarifi iznosi jedan EUR po satu, naravno pod uslovom da se pronađe slobodno mjesto, ali to je problem sa kojim se Budva suočava godinama“, rekao je Kuljača.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS