U Budvi boravi 22,48 hiljada turista

Budva, (MINA-BUSINESS) – Na budvanskoj rivijeri trenutno boravi 22,48 hiljada registrovanih gostiju, što je 17 odsto više u odnosu na prošlu godinu, pokazuju posljednji zvanični podaci koje Turistička organizacija Budva (TOB) dobija direktno od hotelijera i iz sistema za prijavu boravka.

Iz TOB-a je saopšteno da u hotelima odmara 11,77 hiljada turista, među kojima su najbrojniji gosti iz Srbije, Izraela, Njemačke, Bosne i Hercegovine, Kazahstana, Velike Britanije, Češke, Poljske i Egipta.

U odnosu na prošlu godinu, turista u hotelima je više za 30 odsto.

“U privatnom smještaju je 10,23 hiljade registrovanih gostiju, među kojima su najbrojniji gosti iz Srbije, Rusije, Ukrajine, Njemačke i Poljske”, precizirali su iz TOB-a.

U ostalim vidovima smještaja je registrovano 480 gostiju.

Prema podacima TOB-a i procjeni broja gostiju u privatnom smještaju na osnovu parametra iznesenog komunalnog otpada sa područja Opštine Budva, u tom gradu ukupno boravi oko 32 hiljade gostiju, odnosno 23 odsto više nego u istom periodu prošle godine.

Iz TOB-a su podsjetili da je prema preliminarnim podacima Monstata, tokom prvih sedam mjeseci u Budvi ostvareno 234,98 hiljada dolazaka i 945,82 hiljade noćenja u kolektivnom smještaju.

Od tog broja, 207,96 hiljada se odnosi na dolazak stranih, a 27,03 hiljade na dolazak domaćih gostiju.

“Najveći udio u ukupnom broju dolazaka za prvih sedam mjeseci u hotelima, ostvarili su gosti iz Srbije, Albanije, Njemačke, Bosne i Hercegovine, Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva, Turske, Poljske, Rusije i Hrvatske. Kada su u pitanju vanevropske zemlje, najveći broj dolazaka ostvaren je sa tržišta Izraela, Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Kine i ostalih i azijskih zemalja”, zaključuje se u saopštenju.

