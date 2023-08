U Bokokotorskom zalivu četiri kruzera sa skoro 6,8 hiljada gostiju

Kotor, (MINA-BUSINESS) – U Bokokotorskom zalivu danas se nalaze četiri kruzera sa skoro 6,8 hiljada gostiju, od kojih je 4,97 hiljade putnika i 1,83 hiljade članova posade.

Iz Luka Kotor je saopšteno da je u zaliv iz italijanske luke Mesina u osam sati uplovio kruzer Norwegian Epic, sa 4,6 hiljada putnika i 1,58 hiljada članova posade.

Kruzer će isploviti za Split u 18 sati.

Brod Lady E uplovio je u osam sati i 30 minuta, sa 11 putnika i 21 članom posade, a Wind Surf sa 323 putnika i 208 članova posade.

U 14 sati iz Dubrovnika je uplovio brod Klara sa 36 putnika i 15 članova posade, a isploviće sjutra u sedam sati.

