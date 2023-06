U Bokokotorski zaliv uplovio novi trajekt Morskog dobra

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – U Bokokotorski zaliv je jutros u šest sati uplovio trajekt “Ruka pravde”, koji je Morsko dobro kupilo u Grčkoj gdje je nosio ime Telamon.

Kako prenosi Novski portal, od luke Pirej do Crne Gore trajekt sa našom posadom plovio je od 17. juna.

Iz Morskog dobra su ranije saopštili da vrijedno rade na tome da se u što kraćem roku ispune sve ostale zakonske formalnosti, kako bi se brod mogao što prije staviti u operativnu upotrebu na trajektnoj liniji Kamenari-Lepetane.

Oni su apelovali na građane da imaju razumjevanja, demantujući navode nekih medija da će ovo biti trgovački brod u Crnoj Gori sa pogonom koji čine motori južnokorejskog proizvođača Doosana, za koji kod nas nema ovlašćenog servisa, niti distributera rezervnih dijelova.

Iz Morskog dobra su demantovali i navode da trajekt ne odgovara liniji Kamenari-Lepetane, dodajući da su iste špekulacije plasirane i za brod “30. avgust”, za koje se dokazalo da su neosnovane.

Trajekt dužine 76 metara, proizveden je 2000. godine i koštao je 3,2 miliona EUR. Njegov kapacitet je 90 vozila. Dosadašnji vlasnik plovila bila je grčka firma Karaiskakis Shipping Company.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS