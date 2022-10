U Beču o IT rizicima na tržištu osiguranja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rastući cyber i IT rizici na evropskom tržištu osiguranja je tema koju je delegacija Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore (ANO) predstavila na sastanku regulatora regiona centralne, istočne i jugoistočne Evrope (CESEE), održanom u Beču.

Tokom sastanka diskutovano je o temama od zajedničkog značaja za sve regulatore, kao i o pojedinačnim pitanjima sa ciljem upoznavanja sa najboljom praksom supervizije osiguranja zemalja učesnica sastanka.

Crnogorska delegacija, predvođena predsjednikom Savjeta, Urošem Andrijaševićem, predstavila je i moderirala temu Rastući cyber i IT rizici na evropskom tržištu osiguranja.

“U okviru te teme su predstavljeni ključni izazovi u domenu supervizije, koji prate rastuće rizike ubrzane digitalizacije i upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija u sektoru osiguranja, kao i budući pravci saradnje u pogledu razmjene znanja i iskustava i informacija o cyber incidentima između nadzornih tijela, sa osvrtom na novu evropsku regulativu koja je u pripremi u ovom domenu”, navodi se u saopštenju.

Crna Gora će, kako se dodaje, biti domaćin narednog sastanka regulatora osiguranja CESEE regiona, na proljeće naredne godine.

Tokom boravka u Beču održan je i bilateralni sastanak crnogorskog i austrijskog regulatora osiguranja, a poseban fokus sastanka bio je na poslovanju crnogorskih društava za osiguranje sa austrijskim kapitalom.

Osim toga, crnogorska delegacija je sa kolegama iz Austrije razmijenila informacije po pitanju regulative i nadzorne prakse, što će u narednom periodu rezultirati sprovođenjem zajedničkih kontrola, na osnovu ranije potpisanog sporazuma o saradnji dva regulatora.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS