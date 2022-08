U Baru u avgustu 60 odsto više turista nego 2019.

Bar, (MINA-BUSINESS) – Bar u prvih 11 dana avgusta bilježi 60 odsto više turističkih posjeta u odnosu na rekordnu 2019, saopštio je predsjednik te Opštine Dušan Raičević.

On je u Jutarnjem programu TVCG kazao da su u pripremu sezone krenuli na vrijeme, pa su u sjajne rezultate imali i maju kada je posjeta bila veća nego prošle godine.

“Jun je bio na nivou prošle godine. U julu smo imali šest odsto više turista nego u uporednom periodu 2019. godine. U prvih 11 dana avgusta bilježimo 60 odsto više turističkih posjeta u odnosu na rekordni period 2019″, rekao je Raičević, prenosi portal RTCG.

Radi se, kako je dodao, na tome da se sezona produži i do oktobra.

“Kapaciteti će definitivno biti popunjeni i do kraja avgusta, dobre su najave i za septembra”, poručio je Raičević.

