U Baru 20 odsto više gostiju nego prošle godine

Bar, (MINA-BUSINESS) – Na barskoj rivijeri boravi 12,69 hiljada gostiju, što je 20 odsto više nego prošle godine, saopšteno je iz Turističke organizacije (TO) Bara.

„Kada govorimo o uporednim podacima, na današnji dan imamo deset odsto više gostiju nego u 2019. godini, koja je bila rekordna po broju turista i noćenja“, rekli su iz TO Bar.

Oni su dodali da u hotelima trenutno boravi 4,28 hiljada gostiju, 15 odsto više nego prošle godine, a u privatnom 8,25 hiljada ili 20 odsto više.

„Barska rivijera privlači sve veći broj stranih turista. Prema podacima, trenutno boravi 19 odsto više stranih gostiju u odnosu na prethodnu godinu“, rekli su iz TO Bar.

U hotelskom smještaju najbrojniji turisti su iz Poljske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Mađarske.

U TO Bar tokom jula i avgusta očekuju maksimalnu popunjenost kapaciteta, sa tendencijom da taj trend bude nastavljen i u septembru, pa i početkom oktobra.

