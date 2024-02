U barsku luku će uplovljavati i američki megakruzeri

Bar, (MINA-BUSINESS) – Kruzing sezona u Baru ove godine počinje polovinom maja i trajaće do kraja oktobra, a novina je da se očekuje uplovljavanje američkih megakruzera.

Primorski portal sazaje da će ove godine, prema sadašnjem rasporedu, prvi kruzer u barsku luku uploviti 15. maja, a kruzing sezona će biti zatvorena 30. oktobra.

Za pet i po mjeseci, u barsku luku na gatove Port of Adria će uploviti oko 25 kruzera. Novina ovogodišnje kruzing sezone u Baru je desetak uplovljavanja megakruzera Celebrity Beyond, američke kompanije Celebrity Cruises.

Prošle godine Celebrity Beyond je imao više dolazaka u Kotor.

Mega kruzer Celebrity Beyond dugačak je 326,5 metara, a širok 39,5 metara. Brod je maksimalnog kapaciteta 3,94 hiljade putnika, a ima 1,42 hiljade članova posade.

Celebrity Beyond je treći po redu u Edge klasi ultarmodernih megakruzera, koje za ovu američku kompaniju, članicu čuvene korporacije Royal Caribbean Cruise Line, gradi francusko brodogradilište STX u Sent Nazeru.

Prošle godine je kruzing sezona u Baru otvorena 27. aprila i trajala je do 11. oktobra. Tokom prošle godine u barsku luku je uplovilo preko 20 putničkih brodova, kojim je u Bar doputovalo na jedan dan oko 40 hiljada turista i preko 20 hiljada članova posade.

Ovaj vid turizma doprinosi promociji destinacije, povećava se promet domaće privrede, a jedan od pozitivnih efekata je i vjerovatni povratak dijela gostiju u Bar.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS