Turski investitori zainteresovani za Crnu Goru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Turski investitori i predstavnici uspješnih firmi iz Turske zainteresovani su za ulaganja u Crnu Goru, saopšteno je na prezentaciji investicionih potencijala Podgorice stranim investitorima, pod nazivom Podgorica Investment Days.

Iz PG Biroa je saopšteno da je Glavni grad, u okviru ciklusa prezentacija investicionih potencijala Podgorice stranim investitorima, u saradnji sa Ambasadom Turske u Crnoj Gori, predstavio mogućnosti za ulaganja predstavnicima turskih poslovnih krugova.

Gradski menadžer Marjan Junčaj predstavio je investicioni ambijent u Podgorici, mogućnosti i povoljnosti za ulaganja domaćih i stranih investicija, kao i projekat biznis zona.

“Tim projektom je omogućeno da se slobodne parcele kojima raspolaže Glavni grad, a koje se nalaze u blizini aerodroma Podgorica, daju na dugoročni zakup od 30 godina, po vrlo povoljnim uslovima”, kazao je Junčaj.

On je dodao da se Crna Gora ubrzano infrastrukturno razvija, kao i da je Podgorica najbolje povezana sa ostalim gradovima do kojih se može doći za veoma kratko vrijeme.

Rukovoditeljka Službe za međunarodnu saradnju, Ljiljana Šćepanović, saopštila je da Glavni grad na taj način promoviše investicioni potencijal Podgorice i Crne Gore, kao i da pored brojnih potencijalnih investitora iz drugih zemalja, turski investitori pokazuju najveću zainteresovanost.

Zamjenik predsjednice i generalne sekretar Privredne komore (PKCG), Pavle Radovanović, kazao je da ta institucija ima odličnu saradnju sa lokalnom samoupravom i podsjetio na izuzetnu komunikaciju sa privrednom komorom Turske.

“Privredna komora i gradska uprava imaju isti cilj, a to je da povežemo privrednike iz prijateljske zemlje sa našim privrednicima i da ponudimo projekte koji su spremni za finansiranje”, rekao je Radovanović.

Zamjenik direktora crnogorske Agencije za investicije, Andrej Lakić, predstavio je rad agencije i istakao neke od trenutno najvažnijih sektora u Crnoj Gori, kao što su energetika, poljoprivreda, IT i turizam.

Savjetnik za trgovinske odnose u Ambasadi Turske Erdal Karaomerolu, zahvalio se za organizaciju događaja i dodao da je to odlična prilika za upoznavanje investicionih potencijala Podgorice i Crne Gore.

Predsjednik udruženja Burse Tabaklar Ersoy, saopštio je da je Bursa veoma razvijen industrijski, privredni i grad tekstila, sa preko tri miliona stanovnika, te kazao da postoji značajna zainteresovanost turskih investitura i predstavnika uspješnih firmi za ulaganja na teritoriji Crne Gore.

Prehrambena industrija, dizajn i dekoracija, građevinske djelatnosti, ugostiteljstvo, usluge pravne podrške, konsalting, dio su oblasti kojima se bave predstavnici uspješnih turskih kompanija, a koji su zainteresovani da svoje biznise razviju i na teritoriji Podgorice i Crne Gore.

