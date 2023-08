Turkish Airlines letjeće cijele godine ka Tivtu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Turska nacionalna avio-kompanija Turkish Airlines potvrdila je da će svoju dosadašnju sezonsku avio-liniju Istanbul -Tivat završetkom ovogodišnje ljetnje IATA sezone, pretvoriti u cjelogodišnju, potvrdio je Vijestima izvršni direktor Aerodroma Crne Gore (ACG), Vladan Drašković.

To znači da će avioni Turkish Airlines između ova dva grada saobraćati i nakon 29. oktobra kada završava ovogodišnja ljetnja i počinje zimska IATA sezona koja traje do 30. marta naredne godine.

Umjesto aktuelnih šest sedmičnih rotacija na liniji Istanbul – Tivat, turski avio-prevoznik će tokom predstojeće zime imati samo jednu sedmičnu rotaciju manje, što znači da će njihovi avioni na pistu pored Tivatskog zaliva slijetati pet puta u nedjelji.

Na ovoj liniji Turskish će biti direktan konkurent crnogorskoj nacionalnoj avio-kompaniji Air Montenegro koja je prije dvije godine i pokrenula redovan saobraćaj na relaciji Tivat – Istanbul.

Air Montenegro će, inače, tokom predstojeće zimske sezone svakodnevno letjeti na toj liniji što znači da će Tivat, zajedno sa Turkishevim letovima, imati najmaje 12 sedmičnih konekcija sa Istanbulom koji je jedan od najvećih avijacijskih habova u ovom dijelu svijeta.

Turkish Airlines i ove i prošle godine je na liniji Istanbul – Tivat letio samo tokom ljetnjih mjeseci. Pretvaranjem ove linije u cjelogodišnju Turkish Airlines će, pored Air Montenegra i Air Serbie, postati treći takozvani legacy carrier odnosno nacionalni avio-prevoznik koji će i tokom zimskih mjeseci letjeti za Tivat.

Linija za Istanbul po kapacitetima koji se nude putnicima u broju raspoloživih sjedišta u Turkishevim avionima tipa boeing B737-800 i Air Montenegro vim embraerima E-195, biće tek nešto malo ispod i dalje najpopularnije ovdašnje redovne linije Tivat – Beograd na kojoj tokom cijele godine lete crnogorski i srpski nacionalni avio-prevoznici.

Dobre vijesti, kada je u pitanju makar dio predstojeće zimske sezone na aerodromu Tivat, stižu i iz Izraela jer će njihova leisure avio-kompanija Sun d’Or (podružnica izraelske nacionalne aviokompanije El Al) nastaviti da po isteku ljetnje sezone za Tivat leti i u četvrtom kvartalu ove godine. Sun d’Or je potvrdio da će do kraja godine saobraćati na liniji Tel Aviv – Tivat, a postoji mogućnost da ta kompanija letove na ovoj relaciji produži i tokom prva tri mjeseca naredne godine.

Tivat ovog ljeta ima veliki hroj sezonskih letova iz Tel Aviva, a iz tog izraelskog grada u manjem broju slučajeva tokom ljetnje turističke sezone, saobraća se i za Podgoricu.

Oba crnogorska aerodroma nalaze se na najnovijoj listi vazdušnih luka u regionu koje je odobrilo Odjeljenje za sigurnost Ministarstva saobraćaja Izraela, odnosno koji zadovoljavaju izuzetno stroge izraelske standarde bezbjednosti i stoga je s njih moguće organizovati direktne letove prema Izraelu ili preletjeti vazdušni prostor te države.

Crna Gora na ovom spisku, u čijoj izradi inače, presudnu ulogu ima procjena bezbjednosti koju radi izraelska tajna služba Mossad, jedina je od država regiona koja ima dva svoja aerodroma. Srbija, Hrvatska i Slovenija imaju po jedan od Izraelaca prihvatljiv svoj aerodrom, dok Bosna i Hercegovina, Albanija i Sjeverna Makedonija nemaju nijednu svoju vazdušnu luku na tom spisku.

Prilikom posljednjeg ažuriraja ovog spiska Odjeljenje bezbjednosti Ministarstva saobraćaja Izraela je s liste prihvatljivih skinulo aerodrom Ohrid u Sjevernoj Makedioniji, Tiranu u Albaniji, ali i veoma značajne aerodrome Split i Dubrovnik iz Hrvatske.

