Milatović: Vlada da uloži dodatne napore u privlačenju turista

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnik pokreta Evropa sad, Jakov Milatović, apelovao je na Vladu da uloži dodatne napore u privlačenju turista, kako bi sezona bila na nivou očekivanja.

“U razgovorima sa turističkim djelatnicima, utisak je da je jun bio ispod očekivanja, pogotovo u privatnom smještaju koji čini 70 odsto naše ponude”, napisao je Milatović na Twitteru.

Kako je naveo, za period od januara do maja ove godine, broj noćenja stranih turista u kolektivnom smještaju je bio 621,78 hiljada i na nivou je od 85 odsto iz istog perioda 2019.

“Prihode od turizma objavljuje Centralna banka (CBCG), ali u nedostatku istih, broj noćenja stranih turista je najbolji njihov indikator”, poručio je Milatović.

