Hotel The Chedi založen za kredit

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Vlada je dala saglasnost kompaniji Luštica Development, koja gradi i razvija turistički grad Luštica Bay, za zaključivanje kreditnog aranžmana za koji će kao sredstvo obezbjeđenja biti založen prvi luksuzni hotel u tom rizortu The Chedi Luštica Bay.

Riječ je o kreditu od 8,3 miliona EUR kod Alta banke iz Beograda, pišu Vijesti.

Država Crna Gora je jedan od osnivača kompanije Luštica Development u kojoj ima 7,19 odsto učešća.

Pozitivno mišljenje je prethodno dao zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, jer je konstatovano da je zahtjev podnesen u skladu sa onim što Luštici Develompent omogućava ugovor o zakupu i izgradnji koji je ta firma sa državom Crnom Gorom sklopila 2009. godine.

U zahtjevu tivatske kompanije, iza koje stoji švajcarsko-egipatski konzorcijum Orascom, a koji je Vladi upućen sredinom septembra, piše da je Luštica Development do sada u izgradnju kompleksa Luštica Bay uložila 350 miliona EUR i da se nakon ljetnje turističke sezone nastavljaju intenzivni građevinski radovi na objektima u naseljima Marina i Centrale, kao i na završetku prve faze golf igrališta.

Navodi se da kompanija Luštica Development, da bi finansirala ove radove, neophodna sredstva obezbjeđuje kroz različite izvore finansiranja, uključujući sopstveni kapital, akcionarske zajmove podrške od kompanije Orascom Development Holding kao svog većinskog akcionara, kao i kredite koje uzima kod poslovnih banaka.

Stoga je Luštica Development 13. septembra zaključila novi kreditni ugovor sa Alta bankom iz Beograda, kojim se tivatskoj kompaniji odobrava srednjoročni kredit za finansiranje obrtnih sredstava namijenjenih projektu Luštica Bay, u iznosu od 8,3 miliona EUR, sa rokom dospijeća od tri godine i grejs periodom od 12 mjeseci.

Da bi kredit bio operativan, banka treba da uspostavi založno pravo kao sredstvo obezbjeđenja njegovog vraćanja, nad dijelom imovine Luštice Development, a na što, po ugovoru te kompanije sa državom iz 2009. godine, formalnu saglasnost treba da da Vlada.

Stroga se Luštica Development obratila izvršnoj vlasti sa zahtjevom za “zeleno svjetlo” da se upiše izvršna vansudska hipoteka u korist Alta banke nad objektima prvog hotela koji je sagrađen u ovom kompleksu.

Po ovom aranžmanu, beogradska banka će staviti hipoteku na oba krila ovog hotela, a koje čini 46 poslovnih prostora turizma (apartmana), 12 tehničkih prostorija, osam jedinica nestambenog prostora i 31 garažno mjesto, ukupne površine 6,37 hiljada kvadratnih metara.

Vlada je istovremeno kreditoru kompanije izdala i uvjerenje da je država “u dobrim odnosima u pogledu prava i obaveza ugovornih strana” iz ugovora o zakupu i izgradnji iz 2009. godine, kao i da Vlada i Luštica Development nemaju nikakvih sporova u vezi sa realizacijom tog ugovora.

Davanje saglasnosti države da Luštica Development hipotekom optereti dio svoje imovine, kako se navodi u materijalu koji je usvojila Vlada na sjednici prethodne sedmice, ne oslobađa tu kompaniju od ispunjenja bilo koje njene obaveze iz ugovora kojim je toj firmi 2009. u dugoročni zakup dato skoro sedam miliona kvadrata državnog zemljišta na Luštici, radi izgradnje 1,1 milijardu EUR vrijednog novog turističkog grada Luštica Bay.

