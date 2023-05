Turistički agenti iz Srbije u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija Crne Gore (NTO) podržala je, u okviru promotivnih aktivnosti na tržištu regiona, dolazak turističkih agencija Big Blue i KonTiki, njihovih 13 istaknutih agenata prodaje, kao i 17 predstavnika turističkih agencija iz Srbije.

Riječ je o predstavnicima nekih od značajnijih turističkih agencija, među kojima su: Capri Travel, Putoholik, 11. Maj Odiseja Tours, D-Diva Travel Agency, Sun Tours, TA Albatros, TA Prestige, Neven Tours, Travel Room, Inter Travel, Olimpia Travel Agency, ANK Tours, S Travel, Astra Tours i Matic Touris.

“U periodu od 21. do 25. maja, turistički radnici su imali priliku da istraže crnogorsko primorje, obiđu veliki broj hotela i upoznaju se sa prirodnim i kulturnim znamenitostima”, navodi se u saopštenju.

Uroš Vitić ispred turističke agencije Big Blue poručio je da studijska tura predstavlja rezultat povećanog obima poslovanja u protekle tri godine kada je u pitanju Crna Gora kao turistička destinacija, te visoko postavljenih ciljeva za predstojeću turističku sezonu.

„Koristim priliku da u ime agencije Big Blue uputim izraze zahvalnosti NTO na podršci koja nam je pružena u pogledu organizacije petodnevne ture u Crnoj Gori. Svim turističkim radnicima želimo uspješnu ljetnju sezonu koja je pred nama“, rekao je Vitić.

Tokom petodnevnog boravka u Crnoj Gori, turistički radnici su imali priliku da uživaju na atraktivnim turističkim destinacijama, od Herceg Novog, preko Tivta, Budve i Petrovca, do Sutomora, Čanja, Bara i Ulcinja.

Prema njihovim riječima, u svakom gradu su naišli na izuzetno gostoprimstvo domaćina i kolega iz turističke privrede.

Marko Kostić ispred turističke agencije KonTiki, naveo je da je crnogorsko primorje u posljednjih nekoliko godina doživjelo velike promjene u pogledu podizanja kvaliteta turističke ponude i usluge.

„Nekadašnji stari hoteli dobili su novo ruho, a sa druge strane grade se novi, moderni kompleksi, gotovi mali gradovi sa kompletnom infrastrukturom”, rekao je Kostić.

On je kazao da je posjeta brojnim objektima ostavila na njih jako pozitivan utisak, a to će i pomoći da klijentima približe šta ih to sve očekuje u turističkoj sezoni, ali takođe i kolegama u prodaji smještajnih kapaciteta.

Istog mišljenja je i predstavnik turističke agencije Albatros iz Lazarevca, koji ističe da je ponuda hotela sve bolja i raznovrsnija, a usluga na mnogo kvalitetnijem nivou.

„Kroz ovih par dana vidjeli smo i dobro poznate, ali renovirane smještaje i otkrili neke nove. Ali najbitnije je da smo osjetili samu atmosferu, kako gradići žive i ‘dišu’ kroz obilaske i sjajne večeri koje ste nam svi zajedno priređivali. Evidentno je da se turistička klima u Crnoj Gori promijenila i tek će se mijenjati, na bolje naravno, ali jedna stvar je ostala ista – miris mora kakvog rijetko gdje ima“, kazao je predstavnik turističke agencije Albatros.

Iz NTO-a su rekli da je studijska posjeta imala za cilj veću prodaju aranžmana za Crnu Goru i generisanje značajnijeg prometa u periodu ljetnje sezone i naročito vansezone, kao i sveukupne promocije Crne Gore kao turističke destinacije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS