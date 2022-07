Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Turistička sezona se priprema godinu unaprijed a 43. Vlada, koja je izabrana 28. aprila ove godine, zatekla je zapušteno stanje u toj oblasti uz izostanak planova za pripremu turističke sezone, saopšteno je iz Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma.

Iz Ministarstva su, reagujući na saopštenje u kojem su iz pokreta Evropa sad ocijenili da amaterski pristup Vlade ugrožava turističku sezonu, kazali da je Nacionalnoj turističkoj organizaciji (NTO) opredijeljen minimalni budžet sa kojim “nije mogla da se uradi ni skromna regionalna promocija, a kamoli išta ozbiljnije”.

“Dakle, može se samo zaključiti da zapravo nije postojala svijest o značaju promocije naše zemlje sa ciljem privlačenja turista sa novih destinacija”, rekli su iz Ministarstva.

Oni su podsjetili da je 24. februara, agresijom Rusije na Ukrajinu, započela globalna ekonomska kriza koja i dalje traje.

“Tadašnja Vlada, iako znajući kakav uticaj to može imati na našu ekonomiju i turizam, ne može se pohvaliti radom na nekoj čuvenoj, “dobro osmišljenoj strategiji””, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, prepoznajući značaj regionalnih turista uz kratko vrijeme za reagovanje, resorni ministar Goran Đurović je već u prvim danima svog mandata posjetio zemlje regiona iz kojih dolazi najveći broj turista.

Đurović je, kako su rekli iz Ministarstva, održao i brojne sastanke sa najvažnijim činiocima turističke privrede Crne Gore sa ciljem da se u što kraćem roku, udruženim snagama prevaziđu i riješe problemi i prepreke.

“Vrlo je simptomatično da bivši ministar svaki put želi da prigrabi svaki uspijeh Ministarstva kao svoj, a istovremeno, na vrlo diskutabilan način, odbija da prihvati odgovornost zbog izostanka rada na pripremi sezone”, rekli su iz Ministarstva.

Oni su istakli da niko ne spori dobre rezultate prethodne sezone.

“Ali osuđujemo loš vokabular i upiranje prstom u druge institucije, predstavnike i kolege koje rade i daju svoj maksimum kako bi zajedno ostvarili što uspješniju sezonu”, naveli su iz Ministarstva.

Iz Ministarstva su zahvalili svim lokalnim samoupravama, NTO, lokalnim turističkim organizacijama, turističkim privrednicima i poslenicima,Aerodromima Crne Gore, predstavnicima avio kompanija i svim drugim institucijama i kolegama na uloženim naporima da zajedno, na što bolji način iznesu turističku sezonu.

“A oni koji tvrde da je “Vlada amaterskim pristupom dovela u pitanje trend oporavka turizma u Crnoj Gori”, zapravo najbolje govore o sopstvenom radu”, zaključili su iz Ministarstva.

