Pejović: Skupština posvećena unapređenju omladinskih politika

Podgorica, (MINA) – Skupština Crne Gore posvećena je unapređenju omladinskih politika u državi i biće vrijedan partner u svim inicijativama čiji je cilj intenziviranje saradnje i jačanje položaja mladih u regionu, kazao je potpredsjednik parlamenta Boris Pejović.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Pejović je danas razgovarao sa šefom Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO) u Crnoj Gori, Edinom Koljenovićem.

U saopštenju se navodi da su na sastanku predstavljena dostignuća Kancelarije koja je osnovana u okviru Berlinskog procesa.

Dodaje se da su Pejović i Koljenović razgovarali o mogućnostima saradnje Skupštine i RYCO-a, a vodeći računa o zajedničkim prioritetima u pogledu unaprjeđenja položaj mladih u Crnoj Gori i regionu.

Pejović je ukazao na posvećenost Skupštine Crne Gore unaprjeđenju omladinskih politika u Crnoj Gori.

“Skupština Crne Gore će biti vrijedan partner u svim inicijativama koje imaju za cilj intenziviranje saradnje i jačanje položaja mladih u regionu”, istakao je Pejović.

On je ukazao na potencijalne koristi saradnje Skupštine i RYCO-a, navodeći da Crna Gora svojim radom i ulaganjem u mlade u narednom periodu može poslati snažnu poruku saradnje i dobrosusjedskih odnosa.

Koljenović je istakao da je RYCO u proteklih nekoliko godina postigla opipljive rezultate usmjerene na međusobno razumijevanje i pomirenje u cijelom regionu.

“Pored implementacije regionalnih projekata, kancelarija u Crnoj Gori posvećena je izgradnji partnerstva sa nacionalnim i međunarodnim akterima koji djeluju na lokalnom nivou”, rekao je Koljenović.

On je ukazao na niz dobrih praksi i inicijativa koje je RYCO pokrenula na lokalnom nivou, a koje se mogu primijeniti i u državama Zapadnog Balkana.

“Posebno je istakao da vidi mogućnost zajedničkog djelovanja RYCO i parlamenata država Zapadnog Balkana, sa ciljem postizanja boljih rezultata u saradnji mladih i omladinskoj politici u regionu”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, Pejović i Koljenović su zaključili da Skupština Crne Gore, u saradnji sa RYCO, može dati primjer efikasnog zastupanja interesa mladih u procesima donošenja odluka.

“Ova saradnja takođe može dovesti do dalje saradnje u širem regionalnom kontekstu, pomažući u stvaranju povoljnijeg okruženja za razvoj mladih”, kaže se u saopštenju.

