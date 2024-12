Tripković predsjednik Upravnog odbora Razvojne banke

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Upravni odbor Razvojne banke izabran je i konstituisan u četvrtak, u skladu sa zakonom i odlukom Vlade o osnivanju te institucije.

Nadzorni odbor Razvojne banke na sjednici imenovao je Upravni odbor.

Za predsjednika Upravnog odbora imenovan je izvršni direktor Investiciono-razvojnog fonda (IRF), Nikola Tripković, dok su ostali članovi zaposleni sa dugogodišnjim iskustvom na rukovodećim poslovima u IRF-u: Ana Cmiljanić, Nikola Milosavljević, Mirko Mašković i Đuro Kažić.

„U skladu sa zakonom i Statutom, Upravni odbor Razvojne banke imenuje se na period od četiri godine uz mogućnost ponovnog imenovanja“, navodi se u saopštenju.

Vlada je nedavno donijela odluku o osnivanju Razvojne banke, a imenovanjem upravljačkih organa – upravnog i nadzornog odbora i nakon upisa u Centralni registar privrednih subjekata stvaraju se potrebni uslovi za početak njenog rada.

„Razvojna banka preuzeće sva prava, obaveze, imovinu i zaposlene IRF-a. Danom upisa Razvojne banke u CRPS prestaće sa radom IRF“, zaključuje se u saopštenju.

