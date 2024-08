Tripković na čelu Odbora direktora 13. Jul – Plantaže

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Direktor Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore Nikola Tripković izabran je danas za predsjednika Odbora direktora kompanije 13. Jul – Plantaže.

Kako je saopšteno iz te kompanije, danas je održana konstitutivna sjednica novog saziva Odbora direktora.

U saopštenju se navodi da je Tripković izabran jednosglasno za predsjednika, dok je za zamjenika predsjednika izabran Darko Rašović.

Tripković se zahvalio na ukazanom povjerenju i kazao da vjeruje da će, uz zajedničke napore i punu posvećenost svih članova Odbora, uspjeti da unaprijede poslovanje kompanije.

“I obezbijedimo dalji oporavak jednog od najznačajnijih crnogorskih brendova, na zadovoljstvo svih akcionara, zaposlenih i potrošača”, rekao je Tripković.

Kako se navodi u saopštenju, ostali članovi Odbora, koje je imenovala Skupština akcionara, su Ivana Cvijović, Milan Drakić (Investiciono-razvojni fond), Boris Boričić (Fond PIO), Stevan Raičević (Zavod za zapošljavanje), kao i Nikola Perišić (Crnogorska komercijalna banka).

