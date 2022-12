Trgovinska razmjena Crne Gore i Turske preko 180 miliona USD

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Turska su za 11 mjeseci ove godine ostvarile trgovinsku razmjenu u iznosu od 182 miliona USD, saopštio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan.

On je, na konferenciji za novinare sa crnogorskim predsjednikom Milom Đukanovićem u Istanbulu, rekao da su tokom posjete Crnoj Gori prošle godine postavili cilj da se poveća obim bilateralne trgovine na 250 miliona USD.

Erdogan je rekao da je za prvih 11 mjeseci ove godine, kada se uporedi sa istim periodom prošle godine, ostvareno povećanje od 49 odsto.

„Čak i sa trenutnom situacijom oborili smo rekord dostigavši 182 miliona USD trgovinske razmjene“, saopštio je Erdogan.

Prema njegovim riječima, ukupne turske investicije u Crnoj Gori premašile su 67 miliona USD.

Erdogan je rekao da u Crnoj Gori posluje 3,8 hiljada turskih kompanija i da one realizuju važne projekte posebno na polju infrastrukture, građevinarstva, turizma i u sektorima usluga.

„Uvjeren sam da će naš privredni sektor nastaviti sa uspješnim inicijativama kako u Crnoj Gori, tako i na Balkanu“, poručio je Erdogan.

