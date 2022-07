Tražiće 200 miliona zbog akcija bez pokrića

Ulcinj, (MINA-BUSINESS) – Manjinski akcionari Solane “Bajo Sekulić” zadovoljni su zbog odluke države da se upiše kao vlasnik 15 miliona kvadrata najstarijeg ulcinjskog preduzeća, iako je to, kako tvrde, na njihovu štetu.

Oni najavljuju odštetne zahtjeve vrijedne više od 200 miliona EUR, zbog izdavanja akcija bez pokrića, pišu Vijesti.

”Konačno je riješen problem vlasništva, pa neka je i na našu štetu. Nama je sada otvoren put ka ostvarenju naših prava pred domaćim, ali i međunarodnim sudovima, posebno u dijelu izdavanja akcija bez pokrića”, navodi se u reagovanju manjinskih akcionara koje potpisuje predsjednik Vladan Gačević.

Na osnovu rješenja Ministarstva finansija, Uprava za katastar i državnu imovinu u četvrtak je upisala državu kao titulara nad imovinom od 15 miliona kvadrata, dok su urušene poslovne zgrade, hangari i ostali objekti ostali u vlasništvu preduzeća.

”Nakon upisa države kao vlasnika na zemljištu koje ulazi u akcijski kapital Solane i koja je bila nosilac imovine, mi manjinski akcionari iskazujemo nezadovoljstvo zbog odluke, ali i zadovoljstvo zbog konačnog rješenja tog problema”, naveo je Gačević.

On je upozorio da će najviše izgubiti radnici, jer će ostati bez svojih potraživanja, ili će dobiti neku socijalnu pomoć, kao i ostali povjerioci, koji se neće moći naplatiti iz stečajne mase, budući da su dovedeni u zabludu.

”Nažalost, država je raznim zaštitama i blokiranjem imovine, kao i ovim potezom, poslala jasnu poruku kako domaćim tako i stranim investitorima, da je ulaganje u Crnoj Gori nesigurno. Umjesto jakog tržišta kapitala, mi danas imamo opterećeno sudstvo, kompanije u stečaju, dok promet akcijskim kapitalom na crnogorskoj berzi izostaje danima”, naveo je Gačević.

On je najavio da će sljedeći koraci akcionara koji su, kako je naveo, ispali građani drugog reda, biti odštetni zahtjevi zbog izdavanja akcija bez pokrića.

“Ono što smatramo kao naš bitan argument prema sudovima jeste što je u bilansu stanja prilikom privatizacije Solane ušlo zemljište, odnosno inkorporirano u akcijski kapital”, navodi se u reagovanju.

Gačević je podsjetio da su takve i slične situacije po istim pitanjima, po članu 419 pretvaranja korišćenja u svojinu, bile i u ostalim privatizacijama u Crnoj Gori.

