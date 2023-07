Traže sastanak da bi definisali dalju saradnju

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Međunarodna asocijacija kruzing industrije CLIA tražila je održavanje sastanka njenih visokih predstavnika s menadžmentom preduzeća Luka Kotor i kotorske Opštine zbog dogovora o izradi kompletne procjene Kotora i Boke kao kruzing destinacije.

Prema zamisli evropskog ogranka CLIA sa sjedištem u Briselu, tu analizu trebalo bi da uradi Globalni savjet za održivi turizam (GSTC), kako bi se identifikovali rizici koji sada ugrožavaju kruzing turizam u Kotoru i definiše akcioni plan budućeg razvoja te djelatnosti na ovoj destinaciji na održivi način, uzimajući u obzir sve aspekte turizma u Kotoru, pišu Vijesti.

Slične procjene i planovi već su urađeni za neke vrlo popularne kruzing destinacije u okruženju, poput Dubrovnika u Hrvatskoj, odnosno Herakliona i Krfa u Grčkoj.

“Odgovoran destinacijski menadžment i održivost su vrhunski prioriteti CLIA i za sve kruzing kompanije koje su članice naše asocijacije. Već smo sarađivali s nekoliko luka za kruzere širom svijeta na kreiranju mehanizama saradnje kojima se bolje upravlja iskustvima koje od ove djelatnosti imaju kako stanovnici, tako i posjetioci tih destinacija“, navedeno je u pismu koje je predsjednici Upravnog odbora Luke Kotor uputio direktor CLIA za odnose sa vladama u Evropi, Nikos Mertzanidis.

On je dodao da je Kotor, zbog svog jedinstvenog geografskog položaja i statusa na listi Unesco zaštićene svjetske prirodne i kultune baštine, privukao pažnju CLIA kao destinacija na kojoj je potrebna dodatna briga i pažnja za održivi i odgovoran rast turizma, uključujući i kruzing, te zaštitu kulturnog nasljeđa.

„Imajući to u vidu, CLIA poziva menadžment Luke Kotor i kotorsku Opštinu da udružimo snage u tripartitnom dogovoru s ciljem da pozovemo GSTC da izvrši kompletnu procjenu destinacije i da rezultate te procjene iskoristi da definiše i razvije politike i aktivnosti koje će biti na benefit svih aktera u turističkom ekosistemu Kotora”, naveo je Mertzanidis u pismu u koje su Vijesti imale uvid.

Prema nezvaničnim saznanjima lista, sastanak Mertzaidisa i njegovih saradnika s menadžmentom Luke Kotor i čelnicima kotorske Opštine, trebalo bi da se održi naredne sedmice, odnosno 10. jula.

U pismu koje je uputio, Mertzanidis posebno naglašava značaj Boke i Kotora kao kruzing destinacije za kompanije koje su članice CLIA, ali i podvlači i da od dolazaka kruzera i njihovih putnika, lokalna ekonomija u gradu i regionu Boke ima značajne benefite.

“Luka Kotor uživa značajno visoku aktivnost kruzing industrije s dolascima preko 418 hiljada putnika i uplovljavanjem 434 broda u prošloj godini, dok je za ovu godinu zakazano 459 uplovljavanja kruzera. Prije pandemije Luka Kotor je bila cijenjena članica CLIA. Takođe, imajući u vidu kritično važnu poziciju Kotora za itinerere krstarenja po Jadranu i istočnom Mediteranu, nadam se da možemo obnoviti partnerstvo i nastaviti saradnju”, navedeno je u pismu.

Mertzanidis je rekao da CLIA raduje što se održivosti pridaje sve veća pažnja i na nacionalnom nivou u Crnoj Gori i podsjeća da je u martu crnogorsko Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma postalo član GSTC-a, kao i da je održivost u fokusu nacionalnih planova za turizam i opšti razvoj države do 2030. godine.

“CLIA Europe čvrsto vjeruje u saradnju s lokalnim destinacijama i regionalnim vlastima da podrže održivi razvoj kruzing turizma, na dobrobit naših putnika i lokalnih zajednica”, zaključuje se u pismu.

Inicijativa rukovodstva najveće svjetske kruzing asocijacije koja okuplja 95 odsto učesnika u toj industriji, od brodarskih kompanija, preko putničkih i pomorskih agencija, do predstavnika samih destinacija koje kruzeri posjećuju, potekla je, prema saznanjima Vijesti, nakon sve većeg nezadovoljstva koje pojedine kruzing kompanije ove godine pokazuju nivoom i kvalitetom usluga koje njihovi brodovi i putnici dobijaju u Luci Kotor.

Razlozi za to narastajuće nezadovoljstvo variraju od nepostojanja dovoljnog broja malih putničkih brodića-tendera koji sa kruzera usidrenog u zalivu do operativne obale Luke Kotor na Luži, voze njegove putnike, odnosno kasnije ih vraćaju na brod, preko lošeg odnosa Luke Kotor prema nekima od brodskih agenata tih kompanija u Crnoj Gori, do primoravanja kompanija da koriste samo usluge pi lotske službe Luke Kotor, a ne i drugih osposobljenih i sertifikovanih kompanija kojima je Vlada svojim odlukama, to pravo nedavno onemogućila.

Menadžmenti većeg broja značajnih kruzing kompanija smatraju da sve prirodne ljepote i kulturno bogatstvo Boke koje oduševljavaju putnike njihovih brodova, ne mogu nadoknaditi sve lošiju i nekompletniju uslugu koju im pruža Luka Kotor – od diskutabilno sigurnih sidrišta, nedostatka tendera, nepostojanja remorkera koji bi asistirali velikim brodovima u slučaju potrebe ili nepovoljnih meteo okolnosti, preko nepostojanja plovila za prihvat čvrstog otpada i crnih voda sa kruzea, do čak efemernih, ali za jednu ozbiljnu luku nedopustivih stvari poput zaključavanja toaleta u putničkom terminalu Luke Kotor u vrijeme kada se ukrcavaju ili iskrcavaju gosti s kruzera, do nemanja čak ni najobičnijeg malog viljuškara za ukrcaj na brod paleta s neophodnim rezervnim djelovima i drugim potrepštinama.

Zbog tih okolnosti renomirana američka pomorska kompanija Royal Caribbean International nedavno je otkazala čak 18 planiranih dolazaka svojih kruzera u Luku Kotor u nastavku ove nautičke sezone i dio tih brodova preusmjerila u Luku Bar.

