Traže kontrolno saslušanje Jokovića u vezi sa cijenama peleta i drva za ogrijev

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poslanici Socijaldemokratske partije (SDP) u Skupštini, Adnan Striković i Draginja Vuksanović Stanković, uputili su inicijativu za kontrolno saslušanje ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vladimira Jokovića, u vezi sa cijenama peleta i drva za ogrijev.

Striković i Vuksanović Stanković su kontrolno saslušanje predložili na temu Saniranje stanja povodom drastičnog povećanja cijena peleta i drva za ogrijev.

Striković, koji je i predložio smanjenje stope poreza na dodatu vrijednost (PDV) na pelet, je saopštio da je drastično povećanje cijena peleta za ogrijev stvorilo probleme za skoro deset hiljada porodica koje koriste taj ekološki prihvatljiv energent, za čiju upotrebu je postojala i snažna podrška države i pojedinih lokalnih samoprava.

“Ovakav poremećaj na tržištu značajno utiče na socio-ekonomski status velikog broja građana, pa je to svakako razlog za hitnu reakciju i usvajanje adekvatnih mjera od Vlade i resornog ministarstva”, naveo je Striković u saopštenju.

On je poručio da hitne mjere nadležnih organa moraju imati za cilj zaustavljanje daljeg rasta cijena i njihovo svođenje na podnošljive okvire za građane.

Striković je podsjetio da je prisutan ekstremni rast cijena ove godine – sa 160 EUR do maksimalno 180 EUR tokom prošle godine, do današnjih i do 350 EUR za tonu.

“Ključni razlog za povećanje je ogromni izvoz iz Crne Gore, što je bila praksa i u drugim zemljama, zbog čega su skoro sve države u okruženju zabranile izvoz peleta u cilju zaštite domaćih potrošača. Crna Gora je, sa druge strane, smanjila akcize na gorivo 50 odsto, stopu PDV-a 66 odsto, dok je cijena struje kao glavnog energenta ostala na istom nivou, pa je jasno da, ako i ima razloga za povećanje cijene, ona ne može biti 150 odsto veća nego prošle godine”, istakao je Striković.

Iz SDP-a su podsjetili da je Skupština, na predlog te partije, smanjila stopu PDV-a na pelet sa 21 odsto na sedam odsto, upravo imajući u vidu u tom trenutku moguće negativne trendove na tržištu.

“Ipak, zbog niza poznatih okolnosti, umjesto smanjenja, danas građani dobijaju dvostruko veće cijene nego prošle godine. Zbog toga je potrebna hitna reakcija, kako se ne bi desilo da crnogorske porodice postanu žrtve želje za ostvarivanje velikog profita”, upozorio je Striković.

Prema njegovim riječima, okolnosti koje jesu specifične i koje ne zavise od Crne Gore, dovele su do tih velikih poremećaja na tržištu peleta za ogrijev.

“To međutim nikako ne oslobađa nadležne organe da, imajući u vidu složenost situacije, preduzmu odgovarajuće mjere, kako bi se cijela situacija dovela u prihvatljive okvire”, poručio je Striković.

Crna Gora je, kao država socijalne pravde, u obavezi da preduzme konkretne mjere radi zaštite građana od takvih tržišnih poremećaja.

“Cilj saslušanja je da javnost dobije informaciju koje aktivnosti je Ministarstvo poljoprivrede preduzelo kako bi se normalizovalo stanje na tržištu peleta za ogrjev, kao i da li taj Vladin resor ima plan pomoći i podrške građanima koji koriste drva za ogrjev, jer je i njihova cijena značajno uvećana”, zaključio je Striković.

