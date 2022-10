Traže konsultanta za jednogodišnji projekat

London, (MINA-BUSINESS) – Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) objavila je oglas za konsultantsku firmu za implementaciju jednogodišnjeg projekta čiji je cilj izgradnja kapaciteta Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma za podršku razvoju malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori.

Ukupan budžet za tu svrhu je 348,25 hiljada EUR.

Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na linku https://eu.smart.gep.com/Nexus/Registration/PartnerRegistration?dd=YnBjPTcwMDIxODY5JnNwYz0wJmZjPTE1&oloc=102 i pronaći više pod „PR 007800 Jedinstvena pristupna tačka u Crnoj Gori (SMES Single Access Point of a SMES) Zadatak 1”.

Oglas će biti otvoren do 9. novembra do 18 sati.

Originalna verzija poziva EBRD objavljena je na OTS servisu agencije MINA na linku https://mina.news/mina-servisi/ebrd-is-looking-for-a-consultancy-firm-to-implement-a-one-year-project/.

