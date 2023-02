Trajekti Pomorskog saobraćaja napustili vezove

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Svih šest trajekata kompanije Pomorski saobraćaj nešto poslije deset sati, isplovilo je iz Kamenara, odnosno Lepetana i napustilo vezove na tamošnjim trajektnim pristaništima, gdje su bili vezani od petka u ponoć.

Pomorski saobraćaj tada je obustavio promet na liniji Kamenari-Lepetane, jer je toj privatnoj kompaniji država suspendovala ugovor iz 2004. godine sa aneksom iz 2019, koji je Pomorskom saobraćaju garantovao da će obavljati ovaj posao do izbora koncesionara za jedinu trajektnu liniju u državi, pišu Vijesti.

Morsko dobro tražilo je u petak od Pomorskog saobraćaja da obalu u Kamenarima i Lepetanima oslobodi od svojih stvari i brodova, što je ta firma danas i uradila.

Prema nezvaničnim informacijama Vijesti, šest brodova Pomorskog saobraćaja izmjestiće se na privremeni alternativni vez u brodogradilište Adriatic42 u Bijeloj, dok Privredni sud ne odluči o zahtjevu te kompanije da se donese privremena mjera kojom će se Pomorski saobraćaj vratiti na trajektnu liniju u Boki, do konačnog rješavanja spora oko jednostranog ukidanja ugovora države sa Pomorskim saobraćajem.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS