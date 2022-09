Tradicionalno prijateljstvo daje dobru osnovu za unapređenje ekonomske saradnje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Tradicionalno prijateljstvo Crne Gore i Italje daje dobru osnovu za unapređenje ekonomske saradnje, ocijenjeno je na sastanku predsjednika crnogorske Asocijacije menadžera (AMM) Budimira Raičkovića i italijanske ambasadorke Andreine Marselle.

Raičković je upoznao Marsellu sa aktivnostima AMM-a i činjenicom da je 9. septembra Asocijacija ušla u desetu godinu postojanja.

On je, kako je saopšteno iz AMM-a, naveo da Asocijacija snažno podržava ubrzano pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji (EU).

„Na tom putu nepohodno je podizanje konkurentnosti crnogorske privrede kroz razvoj ljudskih resursa, unapređenje liderskih i menadžerskih znanja i vještina u privatnom i javnom sektoru, kao i suštinsku digitalnu transformaciju“, navodi se u saopštenju.

Sagovornici su se saglasili da postoji izuzetna osnova za unapređenje saradnje u oblasti energetike, kao i potreba da se uspostave direktne i frekventnije avio i pomorske linije.

Marsella je podsjetila na snažnu podršku Italije pristupanju Crne Gore EU.

Ona je pozdravila aktivnosti Asocijacije kada je u pitanju zastupljenost žena u upravljačkim strukturama, ali i članstvu AMM-a.

„Sagovornici su konstatovali da je ovo prvi u nizu sastanaka za realizaciju aktivnosti koje će doprinijeti unapređenju ekonomske saradnje“, dodaje se u saopštenju.

Sastanku su prisustvovali i zamjenica ambasadorke Silvia Margareta Staffa i izvršna direktorica AMM-a Anđela Radosavović.

