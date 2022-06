Tradicija ukusa obilježila početak ljetnje turističke sezone u Podgorici

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Glavni grad i Turistička organizacija (TO) Podgorice organizovali su manifestaciju Tradicija ukusa na gradskoj plaži u Rogamima, čime je obilježen početak ljetnje turističke sezone.

Sugrađani i posjetioci plaže bili su u prilici da degustiraju tradicionalne crnogorske proizvode.

Direktorica TO Podgorica, Irena Rogošić, kazala je da je manifestacija Tradicija ukusa pokrenuta još prošle godine i da je naišla na veliko interesovanje sugrađana, prenosi Mediabiro.

„Zato smo odlučili da i ove godine istu organizujemo svakog mjeseca na različitim lokacijama u gradu. Za plažu u Rogamima smo se odlučili uz želju da obilježimo početak ljetnje turističke sezone i promovišemo gradska kupališta. U skladu sa nazivom manifestacije, na trpezi se mogu naći razni tradicionalni crnogorski specijaliteti”, kazala je Rogošić.

Ona je najavila sljedeću manifestaciju u organizaciji TO Podgorice koja će se organizovati u četvrtak u susret Međunarodnom danu joge.

„TO Podgorice će organizovati tradicionalnu manifestaciju Joga u prirodi u Njegoševom parku, u saradnji sa joga školama iz Podgorice“, kazala je Rogošić.

Kada su u pitanju aktivnosti u inostranstvu, Rogošić je najavila da će TO Podgorice učestvovati na festivalu gastronomije Kousina u Grčkoj na poluostrvu Halkidiki.

„Tamo je jedna sedmodnevna tematska cjelina posvećena upravo crnogorskoj gastronomiji. Učestvovaćemo i na festivalu hrane u Londonu polovinom jula, a 21. juna zajedno sa Nacionalnom turističkom organizacijom i drugim lokalnim turističkim organizacijama i predstavnicima turističke privrede imaćemo promotivni nastup u Istanbulu, gdje ćemo predstaviti našu ponudu za predstojeću turističku sezonu”, dodala je Rogošić.

Ona je navela da je to jako važno tržište za njih, budući da tokom cijele godine Podgorica bilježi veliki broj posjeta turskih državljana.

“Veliki broj direktnih linija svakodnevno iz Podgorice i Tivta prema Istanbulu povezuju nas ne samo sa ovom destincijom, već i sa drugim značajnim turističkim destinacijama širom svijeta”, kazala je Rogošić.

