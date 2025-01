Tolić: Imamo čvrste ponude niskobudžetnih kompanija za narednu godinu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Aerodromi Crne Gore (ACG) imaju čvrste ponude niskobudžetnih aviokompanija za narednu godinu, saopštio je njihov izvršni direktor, Roko Tolić, i dodao da su pregovori u toku.

„Uvjeravam vas da imamo čvrste ponude, koje su za nas vrlo izazovne, a odnose se na narednu godinu, gdje određene niskotarfine kompanije žele čak da baziraju svoje avione na našim aerodromima. Iz nacionalnog interesa ne bismo voljeli da se dupliraju odredišta koja pokriva nacionalna avio-kompanija, ali svakakako bismo ponudili takvim kompanijama da pokriju destinacije zbog kojih građani idu u Tiranu“, rekao je Tolić za Gradsku TV.

On je dodao da kompanije Wizz Air i Ryanair čine 33 odsto prometa na Aerodromu Podgorica, ali da javnost traži neka odredišta koja trenutno nemaju na svojoj mapi.

Tolić je saopštio i da je prošla godina, sa blizu tri miliona putnika, bila rekordna za ACG, kao i da je saradnja sa vlastima i privatnim sektorom bila na visokom nivou, što je dobra osnova za buduće planove.

„Kvalitetni iskoraci se mogu ogledati i u rezultatima minule sezone. Nikad nije bilo bolje nego prošle godine, koja je rekordna za Aerodrome. Tu je rekordan broj prevezenih putnika, blizu tri miliona, kao i čitav niz avijacijskih partnera u izazovnim infrastrukturnim uslovima“, naveo je Tolić.

On je dodao da ga posebno raduju iskoraci napravljeni u Tivtu.

„Olako zaboravljamo da su nekadašnji promet i njegova struktura u Tivtu dominantno bio vezan za područja koja iz geopolitičkih razloga danas nijesu u mogućnosti da se iz njih izvlači promet. Tivat je uspio da nadomjesti promet okrećući se na do tada neistražena tržišta, dominantno Velike Britanije“, objasnio je Tolić.

On smatra da je dosta vremena izgubljeno i da je svima jasno da su aerodromi ostali na nivou koji nije dostojan da prati rastući turizam Crne Gore.

„Odluka da li ići u koncesiju ili ne, relevantno se može razmatrati tek kada dođu ponude. Crna Gora i ljudi u ACG imaju kapacitet za promjene, međutim puno godina je izgubljeno i mnogo je prošlo otkada su napravljene posljednje krupne investicije na aerodromima“, kazao je Tolić.

On je dodao da je to infrastruktura kojom se raspolaže, kao i da se s jedne strane mora djelovati u pravcu povećanja konekcije, a sa druge razmišljat kako da se to uradi u postojećim gabaritima.

„Iluzorno bi bilo očekivati od nas da idemo u strateško planiranje i adaptaciju master plana kada sve to unutar ove godine može biti dodijeljeno nekome drugom ko će sigurno imati brži tempo, s obzirom na to da se privatni kapital može mnogo brže alocirati“, saopštio jeTolić.

On je dodao da će se, kada ponude uslijede, znati da li je donesena prava odluka.

„Ukoliko bude riječ o skromnim ponudama, onda je puno bolje osloniti se na vlastite snage. Tražiti razumijevanje javnosti i privrede da će to trajati duže i pratiti rezultate godinu po godinu. Već sada znamo, bilo koncesije ili ne, da smo u obavezi da sprovedemo određena minimalna unapređenja, da lakše odradimo zahtjevnu sezonu. Takođe, radimo konkretne korake da se modularnim proširenjima poveća kapacitet“, objasnio je Tolić.

Ukoliko ponude budu adekvatne, on smatra da bi bilo nerazumno da se odbiju.

„Ne bih bio sretan zbog toga, jer tu vjerovatno prestaje moja priča. Intimno bih bio bliži opciji da sami nastavimo, jer imam veliko povjerenje u sve radnike ACG“, poručio je Tolić.

On je kazao i da su sve aktivnosti ACG podređene ostvarivanju uspješne ovogodišnje sezone.

„U minulom vremenu smo učinili dosta toga. Prije svega vodimo računa o svojim radnicima. Imali smo konstruktivni razgovor sa Sindikatom, nakon kojeg smo potpisali novi kolektivni ugovor. Zatim, išli smo u izmjenu svoje podsticajne šeme. Nezasluženo je dosta kritika išlo na adresu ACG, koji su gotovo jedini podržavalac avio dostupnosti u Crnoj Gori, a to je zadatak i turističke privrede“, saopštio je Tolić.

On je naveo da je cilj i mijenjanje paradigme kada je riječ o sezoni koja može trajati i sedam mjeseci.

Tolić je pozdravio inicijativu za uvođenje Public Service obligation (PSO) servisa, koji predstavlja raspisivanje tendera za određene strateški važne linije u određenom periodu, u sistem.

„Treba biti vrlo pažljiv u odabiru i rasponu odredišta koja će se uvrstiti u ovaj sistem. Imamo sada parlamentarnu inicijativu da se donese Zakon o strateškim linijama, a tu je najveća inicijativa došla iz Ministarstva saobraćaja, koje je to obradilo po najvećim evropskim standardima i od toga treba očekivati mnogo“, kazao je Tolić.

Komentarišući česte kritike građana i putnika o stanju na aerodromima i česte ružne slike koje dolaze u javnost, na kojima se vidi da krov prokišnjava, on je rekao da je svjestan problema, ali i da za rješavanje svih njih nije odgovoran.

„Situacija u Tivtu je dosta složena. Opština Tivat je u sudskom sporu sa državom i ne može riješiti problem okruženja aerodroma i parkinga. Onda tu imamo i preduzeće Morsko dobro, jer je neko stavio da oni imaju ingerenciju. Mi se nalazimo u lavirintu gdje niko ne može učiniti ništa, a da bude po zakonu. Što se tiče prokišnjavanja krova, mi smo svjesni tog problema“, naveo je Tolić.

