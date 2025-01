Tokom prošle godine prihodovano 188,6 miliona više nego 2023.

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Tokom prošle godine zabilježen je kontinuirani rast prihoda budžeta, što je odraz rasta ekonomske aktivnosti u zemlji, kao i povećanog životnog standarda stanovništva, dominantno usljed rasta raspoloživog dohotka, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Prema preliminarnim podacima, prihodi budžeta u prošloj godini iznosili su 2,76 milijardi EUR, odnosno 37,8 odsto procijenjenog bruto domaćeg proizvoda (BDP), što je u odnosu na 2023. više čak 188,6 miliona ili 7,3 odsto.

„Izuzimajući prihode jednokratnog karaktera, prihodi budžeta u prošloj godini, u odnosu na 2023, veći su čak 333,8 miliona EUR ili 14 odsto“, precizirali su iz Ministarstva.

Kategorije prihoda budžeta koje su u kontinuitetu ostvarivale rast tokom prošle godine su dominantno porez na dobit pravnih lica, na dohodak fizičkih lica, na dodatu vrijednosti, akcize i slično.

Porez na dobit pravnih ostvaren je u iznosu od 214 miliona EUR, što je čak 62,7 miliona ili 41,4 odsto više u odnosu na 2023, i 8,3 miliona iznad plana po rebalansu.

Porez na dohodak fizičkih lica ostvaren je u iznosu od 88,2 miliona EUR, što predstavlja značajan rast od 21,7 miliona ili 32,7 odsto u odnosu na 2023.

„Doprinosi su ostvareni u iznosu od 584,7 miliona EUR, što je devet miliona više u odnosu na 2023, dok je porez na dodatu vrijednost u prošloj godini ostvaren u iznosu od 1,22 milijarde EUR, što je čak 163,3 miliona ili 15,4 odsto više u odnosu na 2023“, dodaje se u saopštenju.

Kapitalni budžet realizovan je u iznosu od 251,17 miliona EUR, što predstavlja 106 odsto plana kapitalnog budžeta za ovaj period, a u odnosu na isti period prethodne godine, njegovo ostvarenje je veće 62,15 miliona ili 32,9 odsto.

„Značajan rast bilježi se i kod prihoda budžeta od akciza, koji su iznosili 368,6 miliona EUR, što je 45,5 miliona više u odnosu na 2023. Najveći rast zabilježen je po osnovu akcize na mineralna ulja i njihove derivate, dok su prihodi budžeta po osnovu akcize na duvan i duvanske proizvode premašili cjelokupnu prošlogodišnju naplatu već u oktobru“, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su objasnili da je u prošloj godini evidentiran rast prometa cigareta oko 94 tone u poređenju sa 2023, dok je kod bezdimnih duvanskih proizvoda zabilježen rast prometa za više od milion i po paklica bezdimnih duvanskih proizvoda, što je između ostalog i rezultat suzbijanja nepravilnosti i sive ekonomije na tržištu duvana.

Prihodi budžeta samo u decembru prošle godine iznosili su 257,3 miliona EUR, što je u odnosu na isti mjesec 2023. više 3,5 miliona.

Kapitalni budžet u decembru ostvaren je na niovu od 93,91 milion EUR, što predstavlja 225,9 odsto plana i u odnosu na decembar 2023. njegovo ostvarenje je veće 33,37 miliona ili 35,5 odsto.

„Tokom prošle godine ostavren je niži deficit budžeta u odnosu na plan i iznosio je 230,9 miliona EUR, odnosno na nivou je od 3,2 odsto procijenjenog BDP-a, što je 4,5 miliona niže ostvaranje od planiranog. Takođe, u istom periodu ostvaren je suficit tekuće potrošnje u iznosu od 49,9 miliona EUR, što je u poređenju sa planom, koji predviđa ostvarenje suficita tekuće potrošnje od 34,3 miliona, 15,5 miliona više“, precizirali su iz Ministarstva.

Ostvarenjem suficita tekuće potrošnje, kako su zaključili, ispunjava se kriterijum fiskalne odgovornosti definisan Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, odnosno takozvano zlatno fiskalno pravilo, koje definiše da nivo tekućih izdataka i transfera treba da bude niži od tekućih prihoda i donacija, odnosno da se država zadužuje isključivo za potrebe finansiranja kapitalnih pojekata i otplate duga.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS