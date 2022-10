TOB osniva Savjet za upravljanje destinacijom

Budva, (MINA-BUSINESS) – Konstitutivna sjednica Savjeta za upravljanje destinacijom, koji je osnovala Turistička organizacija Budva (TOB) u cilju unapređenja kvaliteta upravljanja razvojem grada, biće održana sjutra.

“U radu Savjeta će aktivno učestvovati predstavnici budvanske privrede, lokalne samouprave, državnih ustanova i institucija, kao i mnogobrojnih udruženja”, saopšteno je iz TOB-a.

Savjet za upravljanje turističkom destinacijom prevashodno će pristupiti detaljnoj analizi lokalnih internih prednosti i nedostataka, kao i analizi makro okruženja, tržišta, konkurencije i drugih činilaca koji će uticati na definisanje misije, ciljeva, smjernica, strategije i ukupne organizacije i upravljanja turističkom destinacijom.

Savjet će brojati 33 člana koji će na konstitutivnoj sjednici izglasati organe tog upravljačkog tijela, kao i poslovnik o radu.

“Ključni pokazatelji kvaliteta upravljanja destinacijom trebalo bi da budu zadovoljstvo turista i nosilaca ponude i kvalitet života lokalnog stanovništva i životne sredine”, navodi se u saopštenju.

Optimalni model upravljanja destinacijom trebalo bi da obezbijedi povećanje turističke potrošnje i profita davalaca usluga i povećanje kvaliteta ponude za prihvatljiv broj turista, uz obezbjeđenje ekološke, socio-kulturne i ekonomske održivosti turističke destinacije.

“Strateško upravljanje sjutra izabranog Savjeta će se rukovoditi određenim pravilima, a kvalitet djelovanja i razvoj će podrazumijevati da se nijedan predloženi model unapređenja destinacije ne može sprovesti kratkoročno, već se mora konstantno razvijati u odnosu na okolinu, vlastite institucije i konkurenciju”, zaključuje se u saopštenju.

