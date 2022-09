TO Bar ugostila turoperatore iz Turske

Bar, (MINA-BUSINESS) – Turistička organizacija (TO) Bar organizovala je posjetu za turoperatore iz Turske, tokom koje su se upoznali sa kulturno-istorijskim nasljeđem Starog grada i obišli barsko zaleđe.

„Realizacija studijske posjete uslijedila je nakon veoma uspješne prezentacije turističke ponude u Istanbulu, gdje je prisustvovao veliki broj turskih turoperatora zainteresovanih za saradnju sa crnogorskom turističkom privredom“, navodi se u saopštenju TO Bar.

U Crnoj Gori su boravili predstavnici nekih od najznačajnijih turoperatora sa tog tržišta specijalizovanih za različite vidove turizma, među kojima su Hibrid, 360 event Mice, Moreworld, Antonina, Biseta turizm, Duzez turizm & MICE, Ozak turizm i booking Agora.

„Priređen im je bogat program prilikom posjete Starom gradu, gdje su se upoznali sa kulturno-istorijskim nasljeđem tog područja i samim obilaskom ostali nedorečeni njegovim zidinama, pogledom i prirodnom ljepotom“, dodaje se u saopštenju.

Hotel resort Stara Čaršija dao je svoj doprinos u vidu besplatnog boravka turoperatorima.

„Obišli su i barsko zaleđe I bili gosti Olive Garden Camp Bartula, gdje su imali priliku da degustiraju tradicionalne specijalitete našeg kraja i upoznaju se sa dijelom kanjona Vruća rijeka“, navodi se u saopštenju.

Prilikom obilaska stare masline, za koju se vjeruje da je najstarije stablo svoje vrste u Evropi i jedno od najstarijih u svijetu, upoznali su se sa njenom prošlošću, legendom i predanjem.

Osim predstavljanja destinacije, održana je i B2B radionica na kojoj je učestvovalo oko 50 predstavnika turističke privrede Bara i Crne Gore.

TO Bar je posjetu turoperatora realizovala u saradnji sa lokalnim turističkim organizacijama Podgorice, Budve, Tivta, Kotora, Herceg Novog i Kolašina, uz podršku nacionalne avio-kompanije Air Montenegro i Nacionane turističke organizacije (NTO).

