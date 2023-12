TO Bar organizovala promotivne događaje u Skoplju

Bar, (MINA-BUSINESS) – Turistička organizacija (TO) Bar predstavila je novogodišnji program na promotivnim događajima u Skoplju, u saradnji sa kompanijom Plantaže i Ambasadom Crne Gore u Sjevernoj Makedoniji.

Promotivni događaji privukli su pažnju mnogobrojnih makedonskih medija, koji su izrazili interesovanje za novogodišnji program, kao i planove za sezonu naredne godine u gradu pod Rumijom.

Ambasadorka Crne Gore u Sjevernoj Makedoniji, Marija Petrović, kazala je da su u proteklom periodu nastojali da saradnju svedu na lokalni nivo kako bi omogućili što bolje povezivanje kompanija dvije zemlje.

“Tom prilikom smo potpisali brojne sporazume o saradnji i bratimljenju gradova, a organizovan je i poslovni forum. Drugi prioritet je svakako jačanje turističke razmjene. Prema posljednjim informacijama, došlo je do povećanja prihoda od turizma i sa crnogorske i sa makedonske strane, dok smo prošle i prethodne godine imali porast broja turista”, navela je Petrović.

Direkor Agencije za promociju i podršku turizmu, Ljupčo Janevski, kazao je da mu je veliko zadovoljstvo što TO Bar u Sjevernoj Makedoniji promoviše novogodišnji program, a i svakako predstojeću sezonu.

“Mi kao Agencija za podršku i promociju turizma sa TO Bar smo sasatanak na kojem smo dogovorili intenzivniju saradnju za narednu godinu u vidu prezentacija, umreživanja, b2b susreta sa turoperatorima MK i CG iz regiona Bara, kao i moguću saradnju na zajedničkim projektima. Projekti koje smo danas predložili su projekati Vinski putevi i put Vranca i nadam se da ćemo uspjeti da što više iskoristimo EU fondove i saradnjom omogućiti veći broj turista u obje zemlje”, kazao je Janevski.

Menadžerka za promotivne aktivnosti, Nikoleta Nikčević, rekla je da će najveći fokus nakon Nove godine za Turističku organizaciju Bara biti na aktivnom turizmu i gastroturizmu, koji se mogu izdvojiti od ostalih primorskih gradova.

“Imamo 200 kilometara pješačkih staza, pet kanjona u zaleđu naše opštine, kajak, jedrenje i druge aktivnosti kojima se mogu baviti i van turističke sezone. Promocija novogodišnjeg programa u organizaciji Turističke organizacije iz Bara za širu javnost održana je 7. decembra u najprometnijem tržnom centru East Gate, u Skoplju”, kazala je Nikčević.

Novogodišnji program u Baru trajaće sedam dana, od 27. decembra do 2. januara. TO Bar organizuje bogatu muzičku ponudu, a glavna zvijezda koja će zabavljati goste za doček Nove godine je regionalna muzička zvijezda Lepa Brena.

