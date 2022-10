Telekom nastavio finansijski rast i u trećem kvartalu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski Telekom je i u trećem kvartalu ove godine nastavio finansijski rast iz prethodnih kvartala i zabilježio veće prihode, operativnu i neto dobit, saopšten je iz te kompanije.

Kako su kazali iz Telekoma, kompanija je zabilježila i najveći rast rezidencijalne postpejd i pripejd baze na tržištu, uz sveukupno dobre rezultate u ljetnjoj sezoni, i učvrstila prvu poziciju u postpejdu i mobilnom internetu.

Izvršni direktor Telekoma Stjepan Udovičić rekao je da je ta kompanija u prethodnom periodu zabilježila najveći pripejd rast na tržištu.

“Zaključno sa septembrom imali smo 19 odsto više pripejd kartica, što je posljedica odličnih rezultata u ljetnjoj sezoni”, rekao je Udovičić.

Prema njegovim riječima, najveći rast na tržištu kompanija bilježi i u postpejd segmentu za rezidencijalne korisnike.

“Od čak 13 odsto čime smo učvrstili prvo mjesto po ukupnom broju postpejd korisnika, rezidencijalnih i poslovnih”, rekao je Udovičić.

On je kazao da rast broja korisnika na optici od 17 odsto govori da je širenje optike koje je Telekom realizovao pred ljeto, bila je više nego ispravna odluka.

Iz Telekoma su kazali da velika modernizacija mreže i ulaganja u nove tehnologije daju rezultate, pa ove godine prema zvaničnim mjerenjima Telekom ima najveću 4G i 5G mrežu u Crnoj Gori.

„Kad je riječ o 4G mreži, koju smo ove godine na 80 lokacija u zemlji modernizovali u rekordnom roku, Telekom ima najveću pokrivenost naseljene teritorije Crne Gore – više od 97 odsto stanovništva i gotovo 78 odsto ukupne teritorije države pokriveno je našom 4G mrežom”, rekli su iz Telekoma.

Navodi se da je, istovremeno, 5G mrežom, Telekom pokrio gotovo 70 odsto stanovništva, kao prvi operator sa najvećom pokrivenošću 5G mrežom na teritoriji Crne Gore.

“Sve to su diferencijatori koji privlače korisnike, jer im jaka i pouzdana infrastruktura garantuje vrhunsko korisničko iskustvo u mreži, bilo da su u Crnoj Gori u posjeti i turističkom obilasku, bilo da tu rade i žive“, kazao je Udovičić.

Iz Telekoma su kazali da je na kraju septembra kompanija imala aktivnih 281 hiljadu postpejd kartica, što je devet odsto više u odnosu na isti period prethodne godine.

“Broj aktivnih pripejd kartica iznosio je 154 hiljade i bio veći 19 odsto, a broj korisnika mobilnog interneta porastao je deset odsto i iznosio je 249 hiljada”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je, kada je riječ o fiksnim servisima, broj korisnika na optici porastao za 17 odsto i iznosio je 32 hiljade, dok je broj TurboDSL korisnika porastao za pet odsto u odnosu na isti period 2021. godine, i iznosio je 35 hiljada.

Iz Telekoma su naveli da je zabilježen i rast broja korisnika usluga televizije šest odsto dok je za dva odsto više korisnika usluga širokopojasnog interneta.

“Sa finansijske strane, rast prihoda od 4,8 odsto u odnosu na uporedni period prošle godine uslovljen je boljim rezultatima i u dijelu maloprodajnih i veleprodajnih usluga”, navodi se u saopštenju.

Iz Telekoma su kazali da je operativna dobit prije kamata, poreza i amortizacije isključujući posebne uticaje i nakon najma, u prvom kvartalu ove godine iznosila 22,2 miliona, što predstavlja rast od 2,5 odsto.

“Dok je rast stope poreza na dobit imao značajan negativan efekat na neto dobit, kroz obračun poreske amortizacije, pa je neto dobit iznosila 2,6 miliona”, kaže se u saopštenju.

U Telekomu smatraju da su dobri finansijski i biznis pokazatelji rezultat evaluacije, redefinisanja i digitalizacije internih procesa, koji prirodno unapređuju poslovne rezultate kompanije.

Udovičić je kazao da je jedan od primjera eTrust platforma Telekoma, prvo i jedino potpuno digitalno rješenje za elektronski potpis i pečat u Crnoj Gori, koja se interno koristi u Telekomu kako bi ubrzali i pojednostavili procese.

“eTrust platforma osvojila je međunarodno priznanje na Global Security konferenciji Deutsche Telekoma, u konkurenciji 22 projekta iz cijele Deutsche Telekom Grupe, gdje su ocjenjivani aspekti inovacija, vrijednosti za korisnike, digitalizacije i efikasnosti, međunarodne saradnje, i održivosti projekta“, zaključio je Udovičić.

