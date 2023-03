Telekom i zvanično ima najbržu i najveću mobilnu mrežu u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski Telekom je, osim što je prošlu godinu završio kao najveća mobilna mreža u Crnoj Gori, imao i zvanično najbržu mobilnu mrežu u zemlji, prema zvaničnom izvještaju Agencije za elektronske komunikacije (EKIP).

„Mobilna mreža Crnogorskog Telekoma u prošloj godini korisnicima je omogućila najveće prosječne brzine interneta na čitavoj teritoriji Crne Gore, kako u gradovima tako i u vangradskim zonama i na putevima, pokazuju rezultati zvaničnog mjerenja kvaliteta servisa mobilnih mreža“, saopšteno je iz kompanije.

Prosječna brzina preuzimanja podataka u mobilnoj mreži Telekoma u gradovima iznosi 57,3 megabita po sekundi (Mbps), što je gotovo deset odsto brže od drugorangiranog operatora, dok je prosječna brzina za slanje podataka u gradskim sredinama 35,1 Mbps, odnosno za trećinu brže od drugorangiranog.

„Srednja brzina mreže Telekoma na nivou Crne Gore iznosi 51,2 Mbps kada je riječ o preuzimanju podataka i 31,9 Mbps za njihovo slanje“, precizira se u saopštenju.

Osim toga, kako su naveli, Crnogorski Telekom je na kraju prošle godine imao najveću 5G i 4G mrežu u Crnoj Gori, prema zvaničnim mjerenjima EKIP-a.

„5G mreža Crnogorskog Telekoma dostupna je za oko 76 odsto stanovništva u Crnoj Gori, dok je 4G mrežom Telekom pokrio gotovo cjelokupno stanovništvo u zemlji, pa je ta mreža dostupna za 97 odsto građana“, dodaje se u saopštenju.

Crnogorski Telekom je na aukciji EKIP-a za dodjelu radio-frekvencija iz opsega 700 megaherca (MHz), 3,6 gigaherca (GHz) i 26 GHz, važnih za širenje 5G i unapređivanje 4G mreže, na kojoj su učestvovala sva tri mobilna operatora, zakupio najviše 5G spektra, čime su stvorili uslove za uvođenje gigabitnih brzina u mobilnoj mreži.

Iz kompanije su poručili da su ovi rezultati ishod niza dobrih strateških odluka i ulaganja u razvoj mobilne mreže, koji za cilj imaju da korisnicima pružimo najkvalitetnije usluge i servise u zemlji.

Direktor Sektora tehnike u Crnogorskom Telekomu, Jovan Ćetković, kazao je da im, da korisnici prepoznaju kvalitet mobilne mreže Telekoma, govori i podatak da je u prethodnoj godini Telekom još jednom zabilježio najviše internet saobraćaja, odnosno najveći protok gigabajta kroz mobilnu mrežu u Crnoj Gori.

„Istovremeno, Telekom ima najveći broj postpejd korisnika i korisnika mobilnog interneta u zemlji, pa ovi podaci, kada se ukrste, dovoljno govore o pouzdanosti i kvalitetu mobilne mreže Telekoma“, zaključio je Ćetković.

