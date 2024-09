Tehnološki sektor podstakao rast

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u srijedu cijene dionica porasle, najviše u tehnološkom sektoru, dok su nakon novog izvještaja o inflaciji u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) splasnule nade u oštar rez kamatnih stopa američke centralne banke.

Dow Jones je ojačao 0,31 odsto na 40.861 bod, dok je S&P 500 porastao 1,07 odsto na 5.554 boda, a Nasdaq indeks 2,17 odsto na 17.395 bodova, prenosi Hrportfolio.

Na samom početku trgovanja na najvećoj svjetskoj berzi vladao je oprez, jer su nakon izvještaja o inflaciji u SAD-u splasnule nade u oštar rez kamatnih stopa.

Potrošačke su cijene u avgustu porasle su 0,2 odsto na mjesečnom nivou, kao što se i očekivalo, ali osnovna stopa rasta cijena, iz koje su izuzete cijene energije i hrane, porasla je više nego što se očekivalo, 0,3 odsto.

Ti podaci nijesu promijenili uvjerenje ulagača da će američka centralna banka u septembru smanjiti kamatne stope, nakon višegodišnjeg vođenja restriktivne monetarne politike.

Međutim, sada je gotovo sigurno da će Fed kamate smanjiti 0,25 procentna boda, a ne, kao što su se neki nadali 0,5 procentnih bodova.

Zbog toga je na početku trgovanja i tehnološki sektor bio u minusu. Ipak, do kraja trgovanja S&P 500 indeks tog sektora snažno je porastao, pa je trgovanje završio u plusu od 3,3 odsto.

To se najviše zahvaljuje skoku cijene dionica Nvidie za osam odsto, nakon vijesti da bi američke vlasti mogle dozvoliti izvoz naprednih čipova te kompanije u Saudijsku Arabiju.

Od 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa u šest su cijene dionica porasle, a u pet pale.

Na evropskim berzama trgovalo se oprezno. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,15 odsto na 8.193 boda, a pariški CAC 0,14 odsto na 7.396 bodova. Frankfurtski DAX ojačao je 0,35 odsto na 18.330 bodova.

