Svu pažnju usmjeriti na stvaranje stabilnog privrednog ambijenta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privreda trenutno posluje u izazovnim uslovima koji su rezultat unutrašnje političke nestabilnosti i spoljnih turbulencija, pri čemu svu pažnju treba usmjeriti na stvaranje stabilnog privrednog ambijenta, ocijenio je predsjednik Skupštine Privredne komore (PKCG), Stevan Karadaglić.

On je u intervjuu Glasniku Privredne komore (PKCG) kazao da je u sveopštem interesu razvijanje institucionalnog partnerstva sa donosiocima odluka.

“Ono što privrednici očekuju od donosilaca odluka je – da nas čuju. To su ljudi iz prakse koji najbolje znaju potrebe privrede i šta je u regulativi neophodno unaprijediti kako bi snažnije doprinijeli ekonomskom razvoju. Zato je neophodno da budemo ravnopravni partneri u izgradnji privrednog ambijenta, a u interesu sveukupnog društvenog boljitka”, rekao je Karadaglić.

On je naveo da izbor za predsjednika Skupštine za njega predstavlja posebno priznanje, ali i odgovornost da u narednom periodu dodatno unaprijede rad Privredne komore, kao krovne asocijacije crnogorske privrede.

“Karijeru sam započeo u Kombinatu aluminijuma gdje sam stekao vrijedno iskustvo rada u velikom sistemu koji je tada bio jedan od nosilaca privrednog razvoja zemlje. U Privrednoj komori sam zatim prošao kompletan karijerni put – od savjetnika, preko šefa sektora, do direktora i to je postignuće kojim sam itekako zadovoljan”, rekao je Karadaglić.

On je dodao da je bio i predsjednik Odbora udruženja trgovine i sa kolegama iz tog, jednog od najznačajnijih privrednih sektora, doprinosio je razvijanju povoljnijeg biznis okruženja.

“Sa suprugom sam 1992. godine formirao kompaniju Kastex, što bi se reklo – od nevolje, jer je to bilo turbulentno vrijeme velike inflacije i ogromne nezaposlenosti. Naša mala porodična firma počela je od nule, a sada ima 18 zaposlenih i uspješno posluje bez ikakvih oscilacija, što potvrđuje i to da je permanentno na Bijeloj listi poreskih obaveznika”, kazao je Karadaglić.

On je naveo da su uvijek težili ka tome da ponude tržištu kvalitetne proizvode renomiranih marki i to se isplatilo, jer su već 20 godina Gold partner kompanije HP, kao i zvanični partner brendova Canon, Lexmark, Durable, Fabiano i Double A.

Karadaglić je, govoreći o značaju PKCG, kazao da sama činjenica da Komora ima tradiciju od gotovo 100 godina uspješnog trajanja, dovoljno govori o značaju te poslovne asocijacije.

“Ona je krovna organizacija koja predstavlja cjelokupnu crnogorsku privredu i samo u njenim organima i tijelima je zastupljeno oko 650 kompanija koje direktno učestvuju u trasiranju rada Komore. Od izuzetnog značaja je njena aktivnost na poboljšanju privrednog ambijenta, ukazivanju na izazove u poslovanju i promociji crnogorske privrede”, rekao je Karadaglić.

Komora, kako je naveo, realizuje brojna istraživanja, kreira analize koje su temelj ekonomskih politika, implementira međunarodne projekte, doprinosi razvoju sistema obrazovanja i cjeloživotnom učenju, odnosno prenošenju najnovijih znanja predstavnicima kompanija, kao i internacionalizaciji njihovog poslovanja.

On je ocijenio da privreda trenutno radi u izazovnim uslovima koji su rezultat unutrašnje političke nestabilnosti i spoljnih turbulencija.

“U narednom periodu smatram da treba usmjeriti svu pažnju na stvaranje stabilnog privrednog ambijenta kao neophodnog uslova za normalno funkcionisanje i rast privrede. U partnerstvu sa Vladom neophodno je posebnu pažnju posvetiti sistemskim rješenjima koja će doprinijeti poboljšanju likvidnosti privrede, povećanju aktivnosti u proizvodnim djelatnostima sa posebnim fokusom na razvoj IT sektora, poljoprivrede, stabilizaciji investicionog okruženja, odnosno pokretanju novih kapitalnih ulaganja”, smatra Karadaglić.

Prema njegovim riječima, Komora mora još aktivnije doprinositi donošenju zakonskih rješenja koja se odnose na poslovni ambijent.

“Njena uloga u promociji crnogorske privrede i ekonomije mora biti još izraženija, sa stavljanjem u fokus razvoja proizvodnih djelatnosti, digitalnoj transformaciji, kao i ukazivanja na postojeće i nove biznis barijere poput sive ekonomije, neadekvatno tržište rada, te nedostatka izvora finansiranja, posebno za mala i srednja preduzeća. U tome će Skupština Privredne komore aktivno dati svoj doprinos”, naveo je Karadaglić.

On je, govoreći o relaciji Komore i Vlade Crne Gore, kazao da je PKCG uvijek bila pouzdan partner prilikom donošenja zakonskih rješenja koja se odnose na privredu.

“Očekujem da će i nova Vlada imati sluha za probleme privrede, kao što su, prije svega, nestabilan ambijent, poreska opterećenja, siva ekonomija, nezaposlenost, kadrovi sa neodgovarajućim vještinama za potrebe poslodavaca uz ogroman broj neproduktivne radne snage u javnoj administraciji”, naveo je Karadaglić.

On je rekao da su privrednicima potrebni stabilizacija prije svega na političkom nivou, strategija ekonomskog razvoja, obnavljanje i aktivan pristup procesu pridruživanja EU, imajući u vidu njegov zastoj.

“Sve će to doprinijeti boljem ambijentu za rad privrede i snažnijem ukupnom ekonomskom rastu i razvoju”, dodao je Karadaglić.

