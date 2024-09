Svjetske berze porasle

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene dionica na svjetskim berzama ove sedmice su porasle, treće zaredom, jer ulagači vjeruju da će američka i evropska centralna banka u septembru smanjiti kamatne stope, što bi trebalo da podrži rast ekonomije.

Na Wall Streetu je Dow Jones ojačao 0,9 odsto na rekordna 41.563 boda, dok je S&P 500 porastao 0,25 odsto na 5.648 poena. Nasdaq indeks oslabio je 0,9 odsto na 17.713 bodova.

U prvoj polovini sedmice trgovanje je bilo vrlo nesigurno, jer su ulagači bili nervozni uoči objave kvartalnog poslovnog izvještaja Nvidie, koji je mogao značajno da utiče na smjer tehnološkog sektora, prenosi Hina.

Najveći svjetski proizvođač čipova za vještaćku inteligenciju objavio je izvještaj u srijedu, a premda su rezultati bili bolji nego što su analitičari očekivali, cijena dionice Nvidie pala je više od šest odsto.

Ipak, to nije povuklo cijeli tehnološki sektor, kako su se ulagači plašili.

Podršku tržištu pružili su podaci o snažnijem nego što se očekivalo rastu američke ekonomije.

Prema drugoj procjeni, bruto domaći proizvod (BDP) Sjedinjenih Američkih Država (SAD) porastao je u drugom tromjesečju tri odsto, a ne 2,8 odsto, koliko je pokazivala prva procjena.

To je učvrstilo uvjerenje ulagača da će najveća svjetska privreda izbjeći recesiju, uprkos povišenim kamatnim stopama.

Podršku tržištu pruža i uvjerenje ulagača da će američka centralna banka u septembru smanjiti kamatne stope, prvi put nakon višegodišnjeg zaoštravanja monetarne politike.

Inflacija u SAD-u postupno popušta, rast ekonomije se usporava, a tržište rada, pokazuju posljednji podaci, nije tako snažno kao što se mislilo.

Zbog toga na tržištu preovladava stav da će Federalne rezerve (Fed) u septembru smanjiti kamate 0,25 procentnih poena.

Zahvaljujući tome, S&P 500 indeks nadoknadio je krajem sedmice gubitke iz prvog dijela sedmice, dok je Dow Jones u petak dostigao novu rekordnu vrijednost.

I na evropskim berzama cijene dionica su ove sedmice porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,6 odsto na 8.376 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 1,5 odsto na 18.906 poena, a pariski CAC 0,7 odsto na 7.630 bodova.

Stoxx 600 indeks vodećih evropskih dionica porastao je u avgustu 1,3 odsto, pa je u petak dostigao rekordnu vrijednost.

To se zahvaljuje popuštanju inflacionih pritisaka u eurozoni, što je podržalo očekivanja da će Evropska centralna banka (ECB) u septembru ponovno smanjiti ključne kamatne stope.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS