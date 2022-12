Svjetske berze porasle

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene akcija su na svjetskim berzama ove sedmice porasle, čemu su najviše doprinijele poruke američke centralne banke, Federalne rezerve (Fed), da bi tempo rasta kamata mogao usporiti, možda već ovog mjeseca.

Na Wall Streetu je Dow Jones ojačao 0,2 odsto na 34.429 bodova, dok je S&P 500 porastao 1,1 odsto na 4.071 poen, a Nasdaq indeks 2,1 odsto na 11.461 bod.

Indeksi su drugu sedmicu zaredom porasli zahvaljujući poruci predsjednika Fed-a, Jeromea Powella, da bi već u decembru banka mogla usporiti povećanje kamatnih stopa.

Stoga većina analitičara sada očekuje da će centralna banka u decembru podići kamatne stope za “samo” 0,5 procentnih poena, nakon serije povećanja od 0,75 poena, prenosi Hina.

“Fed je, nakon agresivnog pooštravanja monetarne politike od početka godine, u poziciji da uspori tempo povećanja kamatnih stopa”, rekao je Powell, upozorivši da će banka još neko vrijeme zadržati restriktivnu politiku, dok se inflacija ne smanji.

Uprkos nekim obećavajućim znakovima, on je naveo da i dalje predstoji dug put do vraćanja stabilnosti cijena.

On je takođe upozorio da ključna pitanja ostaju otvorena, uključujući i na koji nivo će kamatne stope morati da se podignu i koliko će dugo ostati na tim nivoima.

Ostaju otvorena ključna pitanja do kojeg nivoa će Fed podići kamatne stope, na 4,75 ili pet odsto, i koliko će se one zadržati na tim nivoima.

Trenutno se ključne kamatne stope kreću od 3,75 do četiri odsto, što je najviši nivo od početka 2008. godine.

A većina nedavnih makroekonomskih podataka pokazuje da Fed može usporiti tempo povećanja kamatnih stopa. Ekonomski rast se usporava, što bi trebalo da oslabi inflacione pritiske.

Međutim, ključni podaci sa tržišta rada pokazuju da ono ostaje čvrsto.

U petak je objavljeno da je broj zaposlenih u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) u novembru porastao za 263 hiljade, nešto manje nego mjesec ranije, ali znatno više od očekivanog.

Istovremeno, stopa nezaposlenosti ostala je na 3,7 odsto, dok je prosječna satnica u privatnom sektoru u novembru porasla 5,1 odsto u odnosu na isti mjesec prošle godine i više nego u oktobru, kada je porasla 4,7 odsto.

Zbog toga je trgovanje na Wall Streetu u petak bilo vrlo oprezno.

A i na većini evropskih berzi cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,9 odsto, na 7.556 bodova, a pariški CAC porastao 0,4 odsto na 6.742 poena. Međutim, frankfurtski DAX je oslabio 0,1 odsto na 14.529 bodova.

Na berzi u Tokiju, Nikkei indeks je pao 1,8 odsto, na 27.777 poena.

