Svjetske berze pale

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na svjetskim berzama su prošle sedmice cijene dionica pale jer je sve izglednije da će kamatne stope američke centralne banke, Federalnih rezervi dostići više nivoe nego što se očekivalo i na njima se zadržati duže nego što se očekivalo.

Na Wall Streetu je Dow Jones oslabio 0,2 odsto, na 33.869 bodova, dok je S&P 500 sklizno 1,1 odsto, na 4.090 poena, a Nasdaq indeks 2,4 odsto, na 11.718 bodova, prenosi Hina.

Ti su indeksi snažno porasli od početka ove godine jer se ulagači nadaju da će se američka privreda nakon agresivnog povećanja kamatnih stopa Feda ‘mekano prizemljiti’ i izbjeći recesiju.

To je i dalje moguće, no splasnule su nade ulagača da će konačna kamata, odnosno kamata na kojoj bi Fed završio proces povećanja cijene novca, biti manja od pet odsto.

S obzirom na kretanje inflacije i poruke niza zvaničnika Feda, na tržištu novca sada se očekuje da će konačna kamata do jula dosegnuti 5,1 odsto.

A većina zvaničnika Feda poručuje i da će se kamate zadržati na tim nivoima vjerovatno i duže nego što se očekivalo kako bi se inflacija znatnije spustila.

Zbog toga su posljednjih dana porasli prinosi na američke obveznice, što negativno utiče na tržište dionica.

„S rastom prinosa, obveznice postaju legitimna alternativa dionicama”, kazao je direktor u firmi Angeles Investments, Michael Rosen.

Ni kvartalni poslovni rezultati kompanija nijesu impresivni. Izvještaje je dosad objavilo više od polovine kompanija iz sastava S&P 500 indeksa.

Doduše, oko 69 odsto njih ostvarilo je veću dobit nego što se očekivalo, no analitičari u anketi Reutersa procjenjuju da su zarade kompanija na godišnjem nivou pale.

I na evropskim berzama cijene dionica su prošle sedmice pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,25 odsto, na 7.882 boda, dok je frankfurtski DAX skliznuo 1,1 odsto, na 15.307 bodova, a pariski CAC 1,4 odsto, na 7.129 bodova.

