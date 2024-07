Sve spremno za povećani broj korisnika i veća opterećenja tokom sezone

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Elektrodistributivna mreža srpemna je za povećani broj korisnika i veća opterećenja tokom ljetnje turističke sezone, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS).

CEDIS je, prema riječima njegovih predstavnika, od početka godine radio sve pripremne i interventne poslove, kao i one prioritetne, kako bi objekti bili spremni za ljetnju turističku sezonu.

Iz CEDIS-a su naveli da je ljeto uvijek izazov kada je u pitanju elektroenergetski sistem.

“Povećan broj korisnika sistema i veliki broj nelegalnih objekata, za koje mreža nije projektovana, potpomognuti visokim temperaturama, dovode sistem do gornjih granica opterecenja. Ipak, u isčekivanju ljetnje turističke sezone, CEDIS je vrijedno radio na preventivnim pripremama elektroenergetske mreže”, navodi se u saopštenju.

Period od početka godine je obilježen brojnim aktivnostima, kako investicionim, tako i na održavanju elektroenergetskih objekata.

Na taj način, kako su naveli, CEDIS daje doprinos turističkoj privredi i razvoju turizma uopšte.

Rukovodilac Sektora za održavanje 20 i 35 kV, Sreten Krstajić, kazao je da su ozbiljnim pristupom u realizaciji zacrtanog plana, od februara ove godine, intenzivnim aktivnostima, završeni svi planirani radovi do početka turističke sezone.

“Urađeni su remonti i revizije prekidača i opreme 35/10 kV u trafostanicama Herceg Novi, Igalo, Bijela, Topla, Baošići, Kumbor, Klinci, Račica, Tivat, Pržno, Morinj, Risan, Grbalj, Dobrota, Škaljari. Vrijednost radova je 60 hiljada EUR.

Takođe, isto je urađeno i na objektima u Regionu 4 i to na trafostanicama 35/10 kV.

Urađene su i zamjene malouljnih prekidača, redovno ispitivanje uzemljenja gromobrana, periodična ispitivanja transformatora, remonti AKU baterija i ispravljača relejne zaštite i mnoge druge aktivnosti.

Krstajić je naglasio da je Sektor završio i obilazak i remont dalekovoda 35 kV.

Kada su u pitanju investicione aktivnost, rukovodilac Sektora za investicije, Sanja Tomić, kazala je da je urađeno dosta posla na podizanju pouzdanosti i efikasnosti, kao i povećanju kapaciteta mreže kojom se napajaju turistički centri.

“U prethodnom periodu završena je izgradnja i rekonstrukcija 51 elektroenergetskog objekta značajnog za napajanje korisnika u svim ljetnjim turističkim centrima, kako na primorju, tako i na sjeveru. Ukupna vrijednost ovih investicija realizovanih u prethodnom periodu iznosi oko 917 hiljada EUR”, precizirala je Tomić.

Prema njenim riječima, planirano je da se do kraja ljetnje turističke sezone okonča realizacija još 38 investicionih projekata koji se odnose na izgradnju i rekonstrukciju trafostanica 10/0,4kV, a čija se vrijednost procjenjuje na oko 500 hiljada EUR.

Neki od ovih projekata već su u završnoj fazi.

Takođe, u toku su tri velika projekta koja će zasigurno u narednom periodu doprinijeti sigurnijem i kvalitetnijem napajanju električnom energijom korisnika u primorskom dijelu Crne Gore, naročito Grblja, Bigove i Luštice.

“To su izgradnja i puštanje u rad trafostanica trafostanica 35/10 kV Grbalj 2, 35/10 kV Bigova i 35/10 kV Tri krsta”, kazala je Tomić.

Dinamičan sistem kakav je distribucija električne energije, mijenja se svakodnevno pod dejstvom raznih faktora, pa njegova pouzdanost i kvalitet isporuke energije zahtijeva svakodnevni rad na održavanju i unapređivanju mreže.

“Osim redovnih, planiranih aktivnosti na odrzavanju preko pet hiljada trafostanica i više od 20 hiljada kilometara mreže, ekipe održavanja su nezamjenjiva pomoć sektoru za investicije prilikom izgradnje novih objekata i njihovog uključivanja u elektroenergetski system”, rekli su iz CEDIS-a.

Rukovodilac Sektora za održavanje CEDIS-a, Vuko Vukićević, kazao je da je taj Sektor, u cilju pripreme turističke sezone, u Region 4, kojem pripadaju Bar, Ulcinj i Budva, od početka godine do danas uložio preko 540 hiljada EUR.

Ugrađeno je preko 200 stubova i preko 11 hiljada metara SKS kabla.

Što se tiče Regiona 5, koji obuhvata Tivat, Kotor i Herceg Novi, od početka godine do danas, Sektor je u mrežu uložio preko 300 hiljada EUR.

Iz CEDIS-a su zaključili da je urađen sav planirani posao i da je, što se distributivne mreže tiče, sve spremno za povećani broj korisnika i veća opterećenja koje takve situacije nose sa sobom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS