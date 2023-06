Sve obaveze izmirene u potpunosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Državni zapisi u iznosu od 39 miliona EUR u cjelosti su otplaćeni, što govori da je Ministarstvo finansija ostvarilo, kako je saopšteno, jedan od svojih primarnih ciljeva, a to je uredno izmirivanje svih obaveza, uz punu stabilnost javnih finansija.

“Vlada je krajem novembra i početkom decembra prošle godine emitovala šestomjesečne državne zapise u iznosu od 39 miliona EUR, koji su dospjeli na naplatu krajem maja i početkom juna, a koji su blagovremeno i u potpunosti isplaćeni, uz likvidnost budžeta na visokom nivou, kao i uredno i cjelovito izmirenje svih drugih obaveza”, navodi se u saopštenju.

Ministarstvo finansija je, kako se dodaje, oprezno planirajući, početkom godine, imalo namjeru da pomenute državne zapise, u iznosu od 39 miliona EUR, refinansira za još dodatnih šest mjeseci, međutim, zahvaljujući ukupno dobrim rezultatima resora, kao i naplati prihoda koja je kontinuirano iznad plana, pomenuti zapisi su otplaćeni u cjelosti o roku dospijeća.

“Takođe, podsjećamo da je od 1. januara do 9. juna izvršena otplata glavnice duga, takođe u skladu sa rokovima dospijeća duga iz ranijeg perioda, u ukupnom iznosu od 147,94 miliona EUR, u šta je uključena i otplata državnih zapisa u iznosu od 39 miliona EUR, i otplata kamate u iznosu od 46,12 miliona EUR, dakle gotovo 200 miliona EUR za manje od pola godine”, precizira se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da, za razliku od negativnih tendencioznih predviđanja o „kolapsu i bankrotu javnih finansija“, čiji je domet jednokratna politička zloupotreba, odgovorno, oprezno i transparentno planiranje i upravljanje javnim finansijama pokazalo je da je moguće izmiriti sve zatečene i tekuće obaveze, uvećati zarade velikom dijelu aktivnog radnog stanovništva, voditi računa o penzionerima i socijalno ranjivim kategorijama, a istovremeno ne podleći enormnim zaduženjima, pa ni onim dozvoljenim budžetskim okvirom, a sve u izuzetno složenim uslovima globalne neizvjesnosti i promijenjenih tržišnih tokova i šokova.

“Dakle, zahvaljujući racionalnom i predvidivom upravljanju, javne finansije Crne Gore trenutno su u potpunosti stabilne, uz sve izvršene obaveze do posljednjeg centa, u predviđenim rokovima”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS