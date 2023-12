Suprotni smjerovi indeksa u mirnoj trgovini

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Suprotni smjerovi indeksa i skroman promet obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je matični skupštinski odbor predložio Skupštini da usvoji Predlog zakona o budžetu Crne Gore za narednu godinu.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 neznatno je ojačao na 1.059,15 poena, dok je MONEX blago oslabio na 15.534,05 bodova.

Promet je iznosio 118,35 hiljada EUR i bio je 13 puta manji od prošlosedmičnog.

Skupštinski Odbor za ekonomiju finansije i budžet u ponedjeljak je počeo raspravu o budžetu za narednu godinu, kojoj su, osim predlagača, prisustvovali i predstavnici Državne revizorske institucije, Centralne banke i privrednih, poslodavačkih i sindikalnih asocijacija.

Sjednica je nastavljena u petak, kada su o budžetu raspravljali članovi Odbora.

Ministar finansija, Novica Vuković, na sjednici je saopštio da je budžetom za narednu godinu sprovedena racionalizacija svih rashoda koji nijesu u funkciji stvaranja nove vrijednosti.

On je u uvodnom izlaganju kazao da budžet karakterišu kontinuirani pozitivni ekonomski trendovi, sa ostvarenje stope realnog ekonomskog rasta od 3,8 odsto u narednoj godini.

Glavni pokretači ekonomskog rasta su lična potrošnja domaćinstva i započinjanje novog investicionog ciklusa, koji će biti stimulisan unapređenjem biznis ambijenta kroz regulatorne reforme i smanjenje sive ekonomije.

Cilj je i ostvarenje suficita tekuće potrošnje u periodu od naredne do 2026. godine, čime se postiže zlatno pravilo budžeta da se sve tekuće obaveze države servisiraju iz tekućih prihoda.

Prema riječima Vukovića, izvorni prihodi budžeta za narednu godinu planirani su na 2,7 milijardi EUR, a izdaci na 3,48 milijardi EUR.

U narednoj godini projektuje se zaduženje od 650 miliona EUR za potrebe otplate pristiglog duga u iznosu od 520 miliona i finansiranje kapitalnog budžeta.

Članovi matičnog skupštinskog odbora iz redova opozicionih partija ocijenili su tokom rasprave da je budžet za narednu godinu više potrošački i ne sadrži program Evropa sad 2, dok su predstavnici pozicije ocijenili da je budžet odgovoran prema građanima i ima socijalnu kategoriju.

Sedmicu je obilježilo skromno trgovanje. Akcije Elektroprivrede (EPCG) i Port of Adrie poskupile su neznatno na 5,51 EUR odnosno 22,1 cent.

Gubili su Hotelska grupa (HG) Budvanska rivijera jedan odsto na sedam EUR i Sveti Stefan hoteli Budva neznatno na 4,1 EUR.

Cijenu dionice nijesu mijenjali Jugopetrol i Crnogorski Telekom, 12 EUR odnosno 1,8 EUR.

Ove sedmice je i guvernerka Centralne banke (CBCG), Irena Radović, zvanično stupila na dužnost.

Primopredaja dužnosti između Radović i dosadašnjeg guvernera Radoja Žugića, obavljena je u prostorijama CBCG, čime je nova guvernerka i zvanično preuzela funkciju.

“Obećavam mnogo rada, zakonit rad i rad u javnom interesu. CBCG je i regulator i kontrolor i garant stabilnosti finansijskog sistema, od koga zavisi razvoj naše države i standard naših građana”, rekla je Radović nakon preuzimanja dužnosti.

Ona je, kako je saopšteno iz CBCG, obećala i ravnopravan i neselektivan tretman svih tržišnih učesnika.

“Stabilan finansijski sektor, koji radi u skladu s najboljim evropskim standardima, je priritet. CBCG tu ima ključnu ulogu i to će obezbijediti. Bićemo pouzdan partner Vladi i tržišnim učesnicima, ali i nezavisan i strog kontrolor svih kreditnih institucija”, poručila je Radović.

Radović je prva žena guvernerka CBCG. Skupština je na sjednici u petak podržala predlog predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića i glasovima 58 od 71 poslanika za novu guvernerku izabrala Radović.

EPCG i Opština Nikšić raspisale su ove sedmice konkurs za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja stambeno-poslovnog kompleksa Sunčani grad.

Konkurs je otvoren danas i traje 90 dana, odnosno do 20. marta. Konkursni radovi predaju se isključivo elektronski u digitalnoj formi na mejl [email protected].

Osnovni cilj konkursa je izbor najboljeg idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za područje konkursa koje obuhvata parcele pretežno u vlasništvu EPCG, koje će poslužiti kao osnov za razradu kroz detaljni-urbanistički plan i/ili glavne projekte, što će slijediti nakon odabira prvonagrađenog konkursnog rada.

Takođe, sedmicu je obilježila i vijest da je Vlada usvojila predlog da se potpiše ugovor o poravnanju duga sa brazilskom Vladom, prema kojem će se odraditi prenos vlasništva nad avionom Čarli na državu Crnu Goru.

Poravnanje duga biće završeno do kraja decembra i to u iznosu od 4,99 miliona USD.

