Sumorne prognoze spustile cijene nafte prema 93 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u petak na međunarodnim tržištima prema 93 USD zbog upozorenja da bi svjetska ekonomija mogla skliznuti u recesiju, ali i slabe potražnje u Kini.

Na londonskom tržištu cijena barela je pala 1,49 USD na 93,08 USD, a na američkom 1,64 USD na 87,47 USD, prenosi Hrportfolio.

Trgovce su zabrinule prognoze o mogućoj globalnoj recesiji koja bi značila slabiju potražnju za naftom.

Međunarodna agencija za energiju (IEA) snizila je u četvrtak zbog moguće recesije prognoze rasta potražnje u ovoj i sljedećoj godini, nadovezavši se na snižene procjene Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC).

“Cijene su pritisle znatno snižene prognoze potražnje, u prvom redu u idućoj godini”, rekli su analitičari Commerzbanka.

Naftni kartel i njegovi saveznici podigli su prašinu ove sedmice odlukom o smanjenju proizvodnje od novembra za dva miliona barela dnevno u odnosu na referentne vrijednosti.

IEA objašnjava da neke članice u proteklom periodu nijesu uspjele da realizuju kvote, što znači da će OPEC+ zapravo smanjiti proizvodnju za milion barela dnevno.

Trgovci prate i situaciju u Kini koja strogim mjerama nastoji da suzbije novi talas zaraze koronom. Broj zaraženih je mali u odnosu na globalne standarde, ali Kina sprovodi politiku nulte tolerancije na koronavirus, što snažno koči privredne aktivnosti, a time i potražnju za naftom.

Kočnica svjetskoj ekonomiji mogla bi biti i ponovljeno podizanje kamatnih stopa u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) zbog visoke stope osnovne inflacije u septembru. Centralna banka ponovo će raspravljati o troškovima zaduživanja 1. i 2. novembra.

U odvojenom izvještaju OPEC je objavio da je barel korpe nafte njegovih članica u četvrtak koštao 93,66 USD, što znači da je pojeftinio 1,46 USD.

