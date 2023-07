Stvoriti ambijent kako bi mladi živjeli i radili u svojoj zemlji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Neophodno je stvoriti ambijent kako bi se mladi ljudi odlučili da žive, rade i stvaraju u Crnoj Gori, ocijenjeno je na okruglom stolu Saveza sindikata (SSCG).

Predsjednik Odbora mladih SSCG, Milorad Marković, kazao je da je potrebno pripremiti strategiju kako bismo odgovorili na izazove koji nas očekuju u vidu novih poslova.

“Neophodno je stvoriti ambijent kako bi se mladi ljudi odlučili da žive, rade i stvaraju u ovoj zemlji, jer sve više imamo primjera da nam odlaze, a mnogi koji se sada školuju vide sebe u budućnosti u inostranstvu”, rekao je Marković na okruglom stolu.

Okrugli sto pod nazivom Mladi radnici i svijet rada budućnosti održan je u sklopu projekta Sindikati za pravičan oporavak – jačanje uloge sindikata u ublažavanju krize izazvane pandemijom koronavirusa.

Iz SSCG je saopšteno da su mladi iz različitih sindikalnih organizacija diskutovali o temama prvenstveno u vezi sa perspektivom mladih radnika u Crnoj Gori, kao i uticaju digitalizacije na svijet rada u našoj zemlji.

Menadžer projekta, Vladimir Krsmanović, kazao je da su svjesni da se svijet rada mijenja brže nego što je bilo ko očekivao.

“Imamo svijet kapitala koji se mnogo brže prilagođava i u velikoj mjeri diktira tempo i uslove digitalizacije, automatizacije, ali i dodatne fleksibilizacije radnih odnosa, koja se opet najviše odnosi na mlade radnike. Prirodni odliv i promjene u strukturi privrede zahtjevaju aktivan pristup bez odlaganja”, smatra Krsmanović.

On je naveo da ono što danas zovemo atipičnim radnim odnosima, kao što je rad preko internet platformi ili rad na daljinu u bliskoj budućnosti može postati uobičajen oblik radnog angažmana za mlade ljude.

