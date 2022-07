Stvaraju uslove za valorizaciju Andrijevice

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Otvaranjem za saobraćaj prve dionice auto-puta Smokovac – Mateševo i započetim pripremama za izgradnju druge dionice do Andrijevice stvoriće se uslovi da se valorizuju veliki potencijali toga kraja, ocijenio je premijer Dritan Abazović.

On je čestitao 17. jul, Dan opštine Andrijevica, predsjedniku Opštine Željku Ćulafiću, predsjedniku Skupštine opštine Mladenu Đukiću, odbornicima Skupštine opštine, građankama i građanima.

“Prije nekoliko dana otvorili smo za saobraćaj prvu dionicu auto-puta Smokovac – Mateševo i istovremeno započeli pripreme za izgradnju dionice od Mateševa do Andrijevice. Andrijevica će i sada osjetiti benefite tog saobraćajnom koridora, a tek u punom zamahu kada se izgradi druga dionica”, rekao je Abazović.

Time će se, kako je dodao, stvoriti uslovi da se valorizuju veliki potencijali ovog kraja.

“U skladu sa obećanim na sastanku članova Vlade sa predsjednicima opština sa sjevera države, usvojili smo ono što smo obećali – izmjene i dopune PUP Andrijevica, koje će generisati dalji razvoj te opštine, naročito kroz početak izgradnje kompleksa Kasarne”, kazao je Abazović.

Vlada, kako je dodao, ima poseban senzibilitet prema sjeveru države i to će na djelu i pokazati, kako prema Andrijevici, tako i prema drugim opštinama.

“U znak sjećanja na dan kada je prije 81 godinu narod Andrijevice podigao ustanak protiv fašizma i krenuo da se bori za slobodu, u svoje i ime Vlade upućujem Vam srdačne čestitke za Dan opštine, sa željom da građani Andrijevice živi u miru, blagostanju i napretku”, naveo je Abazović u čestitki.

On je kazao da s ponosom treba da se sjećamo slavnih datuma iz prošlosti, da gajimo slobodarski duh i vrijednosti antifašizma, ali istovremeno treba sve svoje snage i potencijale da upregnemo u stvaranje uslova za progres i podizanje kvaliteta života i građana Andrijevice i ostatka Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS