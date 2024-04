Strateško partnerstvo sa UK može biti presudno za razvoj ekonomije

Podgorica, (MINA – BUSINESS) – Strateško partnerstvo sa Ujedinjenim Kraljevstvom (UK) moglo bi biti presudno za efikasnu izgradnju ključne infrastrukture i razvoj ekonomije u Crnoj Gori, saopšteno je sa sastanka predsjednika Vlade Milojka Spajića sa izvršnim direktorom Agencije za finansiranje UK (UKEF) i osiguranje izvoza Tim Ridom.

Kako je saopšteno iz Vlade, Spajić i Rid su razgovorali o ulaganjima u putnu i željezničku infrastrukturu, a naglašena je mogućnost prisustva kompanija iz UK već od početnih faza- učešća na tenderima za idejne projekte i idejna rešenja.

“Stogodišnje iskustvo UKEF u podršci britanskim kompanijama u globalnom širenju poslovanja, ali i u ekspertskoj podršci državama, značajno je za brojne projekte, koje Vlada Crne Gore planira da realizuje u narednom periodu”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je prostor za saradnju notiran i u naporima pune valorizacije potencijala Luke Bar, ali i u razvoju energetskog sektora.

Iz Vlade su kazali da su Spajić i Rid ukazali na učešće UKEF-a u dogovoru o 250 miliona EUR vrijednom projektu izgradnje jednog od najvećih solarnih parkova na svijetu – Kaljon Karapinar Solar Park u Turskoj.

Spajić i Rid su, kako je saopšteno, razgovarali i o arbitražnim reformama.

“A istaknuta je mogućnost ekspertske i finansijske pomoći Ujedinjenog Kraljevstva u toj oblasti”, kaže se u saopštenju.

To bi, kako je zaključeno na sastanku, mogla biti prava poruka investitorima da je u Crnu Goru sigurno ulagati.

Kako se navodi u saopštenju Vlade, sastanku je prisustvovala i britanska ambasadorka u Crnoj Gori Don Meken.

