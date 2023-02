Strane direktne investicije u prošloj godini 1,15 milijardi EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ukupan priliv stranih direktnih investicija (SDI) na kraju prošle godine iznosio je 1,15 milijardi EUR, dok se istovremeno iz zemlje odlilo 368,79 miliona EUR, pokazuju preliminarni podaci Centralne banke (CBCG).

“Neto priliv stranih direktnih investicija u periodu januar-decembar iznosio je 782,63 miliona EUR, što je 34,56 odsto više u odnosu na 2021. godinu”, navodi se u Biltenu CBCG.

Ukupan priliv stranih direktnih investicija porastao je 24,07 odsto u odnosu na uporedni period, što je rezultat rasta vlasničnih ulaganja, kao i ulaganja po osnovu interkompanijskog duga.

Iz zemlje se po osnovu ulaganja rezidenata u inostranstvo odlilo 132,42 miliona EUR, dok su povlačenja sredstava nerezidenata investiranih u Crnu Goru iznosila 236,37 miliona EUR.

Priliv stranih direktnih investicija u formi vlasničkih ulaganja iznosio je 667,42 miliona EUR, što čini 57,96 odsto ukupnog. Od toga je u nekretnine uloženo 448,02 miliona EUR, a u preduzeća i banke 219,4 miliona EUR.

Priliv SDI u formi interkompanijskog duga iznosio je 401,54 miliona EUR, što je 34,87 odsto ukupnog priliva.

