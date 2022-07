Strah od recesije spustio cijene nafte prema 103 USD

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte spustile su se u srijedu na međunarodnim tržištima prema 103 USD pod pritiskom straha od recesije koja bi smanjila potražnju za energentima.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podne bila niža 1,43 USD nego u vrijeme zatvaranja u utorak i iznosila je 103,2 USD. U utorak je zaključio trgovinu u minusu 10,73 USD.

Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 65 centi nižoj cijeni, od 100,15 USD. U utorak je zaključio trgovinu u minusu 8,93 USD, prenosi Hrportfolio.

Tržišta je poljuljao strah od recesije, a dodatno ih je zakočio i jači dolar, koji smanjuje potražnju jer ograničava kupovnu moć kupaca s drugim valutama.

“Kretanje cijena tokom noći i njihova oscilacija u terminskim ugovorima na londonskom i američkom tržištu u rasponu od gotovo 15 USD više je znak panike i prisilne likvidacije (pozicija) nego strukturnih promjena u odnosu ponude i potražnje u svijetu”, smatra Jeffrey Halley iz OANDA-e.

U srijedu je cijene dodatno zakočilo okončanje štrajka radnika na platformama u Norveškoj nakon intervencije vlade. Članovi sindikata Lederne štrajkali su kako bi izborili veće plaće, ali vlada je odredila kraj štrajka kako bi osigurala snabdjevanje Evrope gasom u periodu slabog snabdjevanja.

Norveški naftni i gasni div Equinor objavio je u srijedu da bi sva naftna i gasna polja trebalo biti u punom pogonu u roku od nekoliko dana.

Trgovci su pratili i kazahstanski izvoz, nakon što je ruski sud Caspian Pipeline Consortiumu (CPC), koji naftu transportuje do Crnog mora, naložio da obustavi aktivnosti na 30 dana.

Izvori su rekli da se nafta i dalje izvozi, a operater je objavio da je nastavljena i proizvodnja na ogromnom naftnom polju Tengiz, uprkos eksploziji u kojoj su dva radnika poginula, a tri su povrijeđena.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je barel korpe nafte njenih članica u utorak koštao 114,3 USD, što znači da je pojeftinio jedan dolar u odnosu na prethodni dan trgovanja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS